Omoda вдохновляет Анна Щербакова

Omoda не просто бренд, а символ слияния моды и прогрессивных ценностей. Философия этой марки стремится к устойчивому развитию общества, инновациям и объединению тех, кто готов искать новые горизонты и видеть будущее уже сегодня.

С 2022 года Omoda представил несколько уникальных коллекций одежды и аксессуаров, которые завоевали сердца не только владельцев автомобилей марки, но и ценителей стильного и современного дизайна. Ассортимент продукции включает базовую коллекцию Lifestyle, эко-серию из переработанных материалов и премиальную линейку Ultimate с уникальными дизайнерскими решениями. Кроме того, Omoda радует своих клиентов эксклюзивными коллекциями, такими как коллаборация с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Анной Щербаковой – Omoda x ANNA S.















Популярность коллекций Omoda подтверждается внушительными продажами. В сравнении с 2023 годом продажи фирменных товаров выросли в 17 раз. Значительное влияние на это оказал запуск интернет-магазина, который позволил любому жителю России приобрести модные новинки Omoda. Среди наиболее востребованных позиций – мягкая игрушка, изображающая кота Моди, маскота бренда, и термос с датчиком температуры.