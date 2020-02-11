Госпрограммы «Первый / Семейный автомобиль» могут завершиться в марте

Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году (программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»), могут закончиться к концу марта

Об этом своих дилеров предупредил АВТОВАЗ, пишет газета «Ведомости». Общий бюджет программ льготного автокредитования в 2020 году составляет 5 млрд рублей. По оценке Минпроторга эти средства простимулируют продажу около 50 тыс. машин.

С января 2020 года министерство возобновило программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз.

В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам составляет 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая, программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома за последние годы. В 2019 году госпрограммы дали существенный прирост в объеме продаж, несмотря на продолжающийся рост стоимости автомобилей и стагнацию реальных доходов населения.

«Сохранение ограничений по стоимости автомобилей в размере 1 млн рублей, на наш взгляд, объясняется тем, что Минпромторг РФ видит высокий спрос на данную программу даже при текущих ограничениях по стоимости автомобилей. Текущая структура продаж новых автомобилей концентрируется именно в массовом сегменте, поэтому мы не ожидаем снижения спроса. Однако, стоит признать, что отчасти в выборе может пострадать сам клиент, так как ряд моделей теперь не попадают под максимальную стоимость автомобилей», – отмечает Марина Дембицкая.

Источник Автостат.