Exlantix ES: комфорт и стиль Exlantix ES

Салон Exlantix ES гарантирует водителю и пассажирам премиальный уровень комфорта и удобства. Новый электрический купе, выпущенный брендом, создан в соответствии с высокими стандартами качества.

Дизайнеры сделали стиль Exlantix ES выразительным и элегантным, перенося его в салон автомобиля. Они добавили практически полностью прозрачную крышу, которая создает плавные линии и открывает панорамный вид. Центральная консоль, кажущаяся парящей, включает в себя охлаждаемую зону для беспроводной сверхбыстрой зарядки мощностью 50 Вт с разъемом Type C на 60 Вт и органично вписанные отсеки для хранения различных предметов. Атмосферу дополняет подсветка с несколькими режимами работы. Мультимедийная система, оснащенная процессором Qualcomm Snapdragon 8155, соответствует активному образу жизни клиента, гарантируя поддержку последних технологических достижений. А качественный звук обеспечивается аудиосистемой с 23 динамиками и штатным сабвуфером, настроенными Mark Levinson.

Exlantix ES салон

Комфорт в интерьере автомобиля Exlantix является основным приоритетом для разработчиков. Для обеспечения удобства предусмотрены полностью автоматические двери с доводчиками, адаптируемая пневматическая подвеска для регулировки высоты кузова, а также электропривод сидений и рулевой колонки с функцией запоминания положения. Используемые материалы в отделке, такие как мягкий пластик, кожа Nappa, Alcantara и стильные вставки, придают салону Exlantix ES элегантность. Кроме того, комфортные эргономичные сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа, а также трехзонный климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха создают идеальные условия для поездки. Даже в холодную погоду зимний пакет с подогревом батареи, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей быстро подготовит Exlantix ES к поездке.

Этот комфорт оценят не только водители, но и пассажиры. Просторный салон модели предоставляет до 975 мм пространства для ног пассажиров заднего ряда. В салоне также доступны функции подогрева и вентиляции сидений, а отдельный дисплей предоставляет доступ к управлению климатом и мультимедийной системой.

Exlantix ES задний ряд сидений

Exlantix ES оборудован множеством функциональных элементов для комфортного и безопасного управления автомобилем. Руль оснащен джойстиками и сенсорными кнопками для удобного доступа к основным настройкам и мультимедийной системе. Вместе с широкоформатной проекцией на лобовое стекло (HUD), отображающей основные показатели автомобиля, включая информацию о дорожных знаках и разметке, он предоставляет водителю все необходимые данные и контроль, чтобы оставаться максимально сконцентрированным на дороге и наслаждаться премиальным комфортом электрического четырехдверного купе Exlantix ES.