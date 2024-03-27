Exeed RX: 5 звезд на краш-тесте Exeed RX полностью соответствует стандартам безопасности, определенным по методике C-IASI

• Серия краш-тестов и лабораторных исследований подтвердила высокий уровень безопасности Exeed RX

• Exeed RX полностью соответствует стандартам безопасности, определенным по методике C-IASI*

Высокие показатели безопасности пассажиров, пешеходов и вспомогательной безопасности транспортного средства делают Exeed RX идеальным выбором для будущего развития, соответствуя ожиданиям потребителей.

Оценка безопасности пассажиров была проведена на базе двух основных тестов: фронтального столкновения со смещением на 25% и бокового столкновения с водительской стороны. Exeed RX демонстрировал высочайшие результаты без серьезных нарушений после тестирования в этих ключевых испытаниях.

Кроме того, Exeed RX оборудован более чем 20 системами безопасности и ассистентами водителя ADAS. В ходе испытаний системы экстренного торможения Exeed RX точно определял транспортные средства и пешеходов, что привело к высоким оценкам в тестах.

Также были подтверждены высокие характеристики прочности крыши в Exeed RX. Исследование показало, что крыша автомобиля изготовлена из высокопрочной стали с прочностью 1500 МПа. Отношение нагрузки к массе крыши превышает национальный стандарт и средний уровень отрасли в более четыре раза.

Следует отметить, что безопасность модели оценивалась не только в лабораторных условиях. В процессе тестирования успешно проводились непрерывные ударные испытания шасси. Автомобиль подвергался ударам со скоростью 30, 40 и 50 км/ч, а также трижды наезжал на препятствия под автомобилем, перекрывавшие аккумуляторный блок на 30, 40 и 50 мм. Результаты показали, что даже после трех последовательных ударов и состояния покоя в течение 30 минут при стандартных условиях испытаний (30 км/ч, проникновение 30 мм) Exeed RX не показал никаких глобальных изменений, таких как утечки или дым.

*Рейтинг безопасности C-IASI является одним из самых авторитетных в Китае и мировом масштабе по краш-тестам. Оценка C-IASI учитывает различные характеристики водителей и пассажиров, а также использует реалистичные сценарии столкновений, делая результаты тестов более репрезентативными. Тестовые проекты C-IASI ориентированы на реальные потребности потребителей, обеспечивая наиболее полную информацию для выбора автомобиля.