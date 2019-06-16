Компания Renault провела тестирование нового поколения минивэна Espace

Французская автомобилестроительная компания Renault тестирует новое поколение минивэна Espace.

Недавно тестовый прототип указанного транспортного средства был замечен в южной части Испании. Оптика нового поколения рассматриваемого автомобиля получила измененный светодиодный рисунок. Также известно, что машина была выполнена в стилистике последних моделей французского производителя. Это означает, что автомобиль получит новую решетку радиатора и передний бампер с измененными светодиодными поворотниками.

Ожидается, что в салоне машины появится обновленная информационно-развлекательная система, а также новые системы помощи водителю.

Одна из модификаций транспортного средства будет оснащаться бензиновым двигателем, объем которого равен 1,85 литра, а уровень мощности составляет 225 лошадиных сил. Также будет доступна дизельная вариация автомобиля с 2-литровым мотором мощностью 160 лошадиных сил.

По предварительным данным, официальная презентация нового поколения минивэна состоится в сентябре нынешнего года на автосалоне во Франкфурте.

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