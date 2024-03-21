Exeed представляет новый TXL

Обновления, затрагивающие интерьер и экстерьер

Новая автоматическая коробка передач

Четыре фиксированные комплектации: Business, Prestige, Premium и Flagship

Exeed анонсировала предстоящий выпуск на рынок нового среднеразмерного внедорожника под названием TXL. Основные улучшения затронули интерьер и технологический аспект. Теперь модель с двигателем 2.0 оснащается только восьмиступенчатой автоматической коробкой передач собственной разработки и производства.

Новый внедорожник объединяет в себе оптимальные ходовые качества как на асфальте, так и на бездорожье. Еще одним значимым улучшением является увеличение мощности. В зависимости от комплектации, новый TXL может быть оснащен форсированным четырехцилиндровым двигателем объемом 1.6 литра с мощностью 194 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента, или 2.0 литра (197 л.с.) с турбонаддувом, который обеспечивает выдающуюся эффективность при крутящем моменте 375 Нм, достигаемом уже при 1750 оборотах в минуту. Ускорение до 100 км/ч занимает 8,7 секунды.

Среди особенностей мощного двигателя TXL – алюминиевые поршни, два верхних распределительных вала, 16 клапанов, масляный насос с переменной производительностью, прямой впрыск с топливной рампой и топливным насосом высокого давления, а также высокоэффективный процесс сгорания iHEC, электронно-управляемая турбина, система управления быстрым прогревом с термостатом и водяным насосом переменной производительности.

Применение технологии TGDI с использованием двойной системы изменения фаз газораспределения (DVVT), сниженной массой и уровнем вибраций и шума, а также низким расходом топлива, обеспечивает высокий уровень мощности и крутящего момента, а также позволило компании первой в КНР соответствовать требованиям национального экологического стандарта China VI.

Двигатель объемом 1.6 литра поставляется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач Getrag 7DCT с двумя сцеплениями “мокрого” типа и полным приводом.

На все комплектации с двигателем 2.0 литра устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач собственного производства – 8AT Fuzhen, обеспечивающая уверенное разгон до 100 км/ч за 8,7 секунды. Производится данная трансмиссия на собственном заводе в Китае с производственным мощностью 300 000 штук в год. Для новой коробки передач были выбраны лучшие поставщики деталей, такие как Valeo, Continental и другие. Максимальный крутящий момент составляет 400 Н*м. Новая автоматическая коробка передач прошла более чем испытания на 200 автомобилях с общим пробегом более 4 миллионов километров по различным типам местности.

Exeed TXL

Дизайнерские концепции

Спортивный характер внедорожника подчеркивается стилистическими решениями, такими как яркие красные тормозные суппорты, 20-дюймовые диски нового дизайна, доступные в версии Flagship, и обновленная решетка радиатора. Интерьер полностью переработан и включает в себя новые сиденья, приборную панель, дверные карты, а также новую аудиосистему LION MELODY с 23 встроенными динамиками и системой активного шумоподавления.

В новом TXL установлен сдвоенный изогнутый экран диагональю 12.3 дюйма каждый, с общей толщиной всего 15 мм. Для оперативной работы бортовых систем отвечает восьмиядерный центральный процессор SNAPDRAGON, способный обрабатывать до 8 трлн. операций в секунду. Фирменный мультируль оснащен современной технологией “нажатия и касания”, предусмотрен специальный двойной режим для предотвращения случайного нажатия.

В комплектации FLAGSHIP доступны все системы помощи водителю ADAS, а также впервые для этой модели представлен проекционный дисплей, отображающий информацию о скорости, остатке топлива и навигации.

Рычаг переключения автоматической коробки передач переместился с центрального тоннеля на рулевую колонку, освободив больше места для водителя и пассажира. Под приборной панелью предусмотрена ниша для охлаждаемой беспроводной зарядки мощностью 50 ватт, а кнопки регулировки сидений и памяти установлены на дверных панелях.

Премиальный комфорт в салоне обеспечивают также сиденья – водительское кресло оборудовано 8 электрорегулировками, памятью положений, четырьмя положениями поясничного подпора, функцией обогрева, вентиляции и массажа, а также двумя встроенными динамиками в подголовниках. Для переднего пассажира предусмотрено сиденье повышенной комфортности с 6 электрорегулировками и электрорегулируемой опорой для ног. Двухзонный климат-контроль в новом Exeed TXL включает систему ароматизации воздуха с тремя видами ароматов и пятью режимами интенсивности ароматизации.

Стоимость нового TXL будет объявлена ближе к дате начала продаж. На внедорожник Exeed TXL распространяется гарантия на 7 лет или 200 тыс. км пробега, что является характерной особенностью бренда на рынке.