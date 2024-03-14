Bestune: бренд легковых автомобилей от FAW

В 2006 году крупнейший китайский автопроизводитель FAW начал производство автомобилей под маркой Besturn, которую спустя 12 лет переименовали в Bestune. Сегодня модели этого бренда представлены в массовом премиум-сегменте и доступны для приобретения на российском рынке.

Название FAW расшифровывается как First Automotive Works, что переводится как “первый автомобильный завод”. Компания была основана 15 июля 1953 года и изначально специализировалась на производстве грузовиков. В настоящее время FAW имеет несколько брендов в своем портфолио и выпускает как грузовой, так и легковой транспорт. Кроме того, благодаря совместным предприятиям, компания сотрудничает с такими мировыми брендами, как Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими, для производства автомобилей.

В 2006 году FAW начала выпуск легковых автомобилей под маркой Besturn, но через 12 лет приняло решение переименовать ее в Bestune. Название бренда сочетает два английских слова: “best” – “лучший” и “tune” – “мелодия, звук, гармония”, подчеркивая стремление к самому высокому качеству и гармонии в автомобильном производстве.

Логотип Bestune также несет свой символический смысл, отражая концепцию “окна в мир”: автомобили бренда, благодаря инновационным технологиям, современному дизайну, системам безопасности и комфорту, устанавливают новые стандарты качества и открывают новые горизонты на мировом рынке.

В 2008 году FAW открыла свое представительство в России, начав с продажи коммерческого транспорта, а с 2012 года также стала предлагать легковые автомобили. В настоящее время на российском рынке доступны четыре модели бренда Bestune: удобный лифтбек B70 и кроссоверы – компактный T55, универсальный T77 и технологичный T99.

В 2023 году в России было продано 6 904 автомобиля марки, а в текущем году компания планирует значительно увеличить этот показатель за счет выхода на рынок новых моделей.