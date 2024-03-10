Volkswagen начинает предварительную продажу нового ID.7 Tourer

Первый полностью электрический универсал Volkswagen теперь можно приобрести в Германии по цене от 54 795 евро.

Электрический универсал для бизнеса и отдыха вмещает пять человек с багажным отделением объемом до 605 литров. Максимальная вместимость: до 1 714 литров

Впервые выпущен ID.7 Tourer Pro с батареей мощностью 77 кВт, мощностью 210 кВт (286 л.с.), быстрой зарядкой постоянным током мощностью 175 кВт и запасом хода до 607 км (WLTP)

Volkswagen продвигает свое основное наступление в сегменте автомобилей среднего размера, проводя предварительные продажи нового ID.7 Tourer. После нового седана-фастбэк ID.7, нового Passat и нового Tiguan первый полностью электрический универсал Volkswagen стал уже четвертой новой моделью среднего размера всего за несколько месяцев. Этот универсал для бизнеса и отдыха теперь можно сконфигурировать и заказать по цене от 54 795 евро. Будучи одним из немногих производителей, Volkswagen представлен на европейском рынке тремя моделями универсалов важного среднего класса: спортивным Arteon Shooting Brake, совершенно новым Passat Variant и ID.7 Tourer. В этом модельном ряду Volkswagen предлагает все актуальные типы приводов среднего класса и, таким образом, представляет собой особенно большой выбор для клиентов.

Дальность хода до 607 км. ID.7 Tourer был разработан специально для европейского рынка. На старте предпродажной подготовки электрический Volkswagen может быть сконфигурирован как ID.7 Tourer Pro с электроприводом мощностью 210 кВт (286 л.с.) и батареей с энергоемкостью 77 кВтч (нетто). Запас хода по WLTP составляет до 607 км. ID.7 Tourer Pro развивает максимальную скорость до 180 км/ч и может принимать на борт новую энергию мощностью до 175 кВт на станциях быстрой зарядки постоянного тока. При такой мощности аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов примерно за 28 минут.

Максимальное использование пространства. С грузоподъемностью до 1 714 литров новый ID.7 Tourer является одним из самых вместительных электромобилей на рынке. Даже при наличии пяти человек на борту объем багажного отделения составляет до 605 литров (спинка заднего сиденья в грузовом положении). Поскольку большая колесная база в 2 971 мм почти полностью дополняет интерьер, общая длина ID.7 Tourer составляет 4 961 мм, что означает, что сзади есть пространство для ног выше среднего.

Обширная стандартная комплектация. В базовую цену в 54 795 евро входят: двухзонный автоматический кондиционер с интеллектуальными вентиляционными отверстиями, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном в формате планшета (диагональ: 38 см, 15 дюймов), включая App-Connect Wireless для Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей дополненной реальности, голосовой помощник IDA, интерфейс мобильного телефона, четыре интерфейса USB-C, фоновая подсветка (10 цветов), противоугонная сигнализация, подогрев передних сидений, сетка перегородки багажного отделения, светодиодные фары и светодиодные блоки задних фонарей, наружные зеркала заднего вида с электроприводом, объемное освещение, включая проецирование логотипа через корпуса наружных зеркал и углубления дверных ручек с подсветкой, система запирания и запуска без ключа Keyless Access, датчик дождя, черные рейлинги на крыше (нагрузка на крышу 75 кг) и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Вспомогательные системы на борту в стандартной комплектации. Все версии ID.7 Tourer оснащены вспомогательными системами, такими как адаптивный круиз-контроль (ACC), включая Lane Assist (система удержания полосы движения), Side Assist (система смены полосы движения), систему предупреждения об опасности Car2X, динамический дисплей дорожных знаков, Rear View (система камер заднего вида) и Light Assist (управление дальним светом).

Простая индивидуализация с помощью пакетов оборудования. ID.7 Tourer можно настроить всего за несколько шагов с помощью дополнительных пакетов оборудования.

В качестве примера можно привести пакет Comfort: он сочетает в себе такие функции, как трехзонный автоматический кондиционер (Air Care Climatronic), навигационная система, индуктивный интерфейс зарядки для смартфонов и обогрев лобового стекла.

Пакет Assist System дополнительно включает в себя Connected Travel Assist (ассистированное вождение) и инновационные системы для помощи при парковке.

Пакет Interior Plus включает в себя, среди прочего, 30-цветную фоновую подсветку, передние сиденья ergoActive с электрической регулировкой (с программами массажа и активным кондиционером), центральные панели сидений из микрофлиса ArtVelours Eco на передних и внешних задних сиденьях, а также аудиосистему Harman Kardon общей мощностью 700 Вт.

Пакет Exterior Plus с технологией Smart Glass включает в себя уникальный панорамный люк на крыше, представляющий собой инновационную деталь. Слои стекла этого умного стекла можно переключать между непрозрачным и прозрачным электронным способом. Кроме того, этот пакет включает в себя адаптивное управление шасси DCC, IQ, светодиодные матричные фары LIGHT, функцию Dynamic Light Assist (регулировку дальнего света) и светодиодные задние фонари с динамическими поворотниками. Дополнительно к этому, значки Volkswagen спереди и сзади могут быть опционально подсвечены, завершая внешний вид ID.7 Tourer.

Новое автомобильное приложение Wellness In-Car представляет собой совершенно новую функцию. Оно позволяет синхронизировать настройки различных функций автомобиля с тремя предварительно настроенными программами (Fresh Up, Calm Down и Power Break) для повышения комфорта во время поездки. В зависимости от комплектации автомобиля приложение может управлять фоновым освещением, звуком, кондиционером, функцией Smart Glass, подогревом сидений, автоматическим кондиционированием сидений и функцией массажа сидений.