Jetour T2 обеспечивает добровольцев отряда «ЛизаАлерт»

Jetour T2 обеспечивает добровольцев отряда «ЛизаАлерт»
10 марта 13:11 2024

В Москве прошла официальная презентация нового внедорожника Jetour T2, в рамках которой были представлены новые амбассадоры бренда в России – добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт», возглавляемый председателем Григорием Сергеевым.

ДПСО «ЛизаАлерт» является крупнейшей и наиболее авторитетной добровольческой организацией в России, занимающейся поиском и спасением пропавших людей. На сегодняшний день «ЛизаАлерт» объединяет более 40 тысяч человек в 64 регионах страны. Отряд осуществляет деятельность в 24 направлениях, включая координацию поисков, профилактические мероприятия, обучение поисковиков и участие в законодательных инициативах.

Важную роль в деятельности «ЛизаАлерт» играет техническое оснащение отряда, в частности, наличие надежного и вместительного транспорта, способного справляться с различными условиями эксплуатации. В рамках сотрудничества бренд Jetour предоставит отряду внедорожники T2, которые будут использоваться в поисковых миссиях в разных регионах России. Проходимость и функциональность этих автомобилей помогут решать задачи, с которыми сталкиваются добровольцы отряда в своей важной деятельности.

Денис Кононов, Директор по маркетингу Джетур Мотор Рус, подчеркнул ценность сотрудничества с «ЛизаАлерт», выражая готовность помогать поисковикам-спасателям и улучшать условия их работы. Новые внедорожники Jetour T2, с их прочностью и надежностью, станут надежной поддержкой для отряда «ЛизаАлерт» при выполнении задач в различных экстремальных условиях.

Григорий Сергеев, председатель ДПСО «ЛизаАлерт», отметил, что для добровольцев взаимодействие с автомобилем не ограничивается концом маршрута, а становится неотъемлемой частью их деятельности. Партнерство с Jetour позволит отряду повысить эффективность и мобильность в нескольких регионах, что является важным аспектом их работы.

Jetour и ЛизаАлерт

Jetour T2 представляет собой первую модель серии T для внедорожных путешествий в российском модельном ряду бренда. Этот полноприводный автомобиль, разработанный в рамках концепции «Travel +», оснащен бензиновым четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л с турбонагнетателем (TGDI) мощностью 245 л.с. Кроме того, модель оборудована широким спектром интеллектуальных решений, технологий и систем помощи водителю, делая каждое путешествие максимально комфортным и безопасным.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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