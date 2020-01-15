Hyundai анонсировала 2020 год как стартовый для достижения промышленного лидерства на рынке

Hyundai обозначила инновационные приоритеты и стратегическое направление для обеспечения устойчивого роста в качестве «компании, меняющей правила игры» в различных отраслях промышленности

«Hyundai Motor Group вступает в 2020 год как в стартовый год, знаменующий будущее промышленное лидерство компании», – заявил Чон Исон (Chung Eui-sun), исполнительный вице-председатель Hyundai.

В своем обращении к сотрудникам Чон Исон заявил, что ключевой целью компании является «прорыв в качестве игрока, способного изменить правила игры на рынке». Эта цель послужила руководящим принципом для комплексной трансформации компании, охватывающей все области деятельности – от крупномасштабных инвестиций и партнерских отношений до операций на микроуровне, которые эффективно осуществлялись в течение 2019 года. Говоря об уже достигнутых улучшениях, Чон Исон отметил стремление компании добиться ощутимых результатов в области бизнеса будущего, начиная с 2020 года.

В частности, главной целью компании на текущий год и последующие периоды станет достижение инноваций в области технологий, бизнеса, корпоративной культуры и клиентоориентированности. В планах компании – закрепить лидерство в таких отраслях будущего, как электрификация, автономное вождение и мобильные сервисы, а также повысить качество своей операционной деятельности во всех секторах.

«Конечными бенефициарами всех наших усилий по преобразованию и взращиванию инновационной компании Hyundai Motor Group должны быть наши клиенты. Их удовлетворенность и радость, возникающие при использовании наших продуктов и услуг, остаются основной ценностью и истинным активом нашей компании», – отметил Чон Исон.

Также в послании 2020 года был представлен план активного развития новых технологий и проектов, которые могут обеспечить человекоориентированные интеллектуальные мобильные решения в широком спектре областей, включая робототехнику, Urban Air Mobility (UAM) («Городская мобильность с использованием воздушного пространства») при помощи Personal Air Vehicles (PAV) («Персональное воздушное транспортное средство») и решения «умного города».

В контексте стратегии открытых инноваций Hyundai, которая охватывает сотрудничество и партнерство с глобальными игроками в различных отраслях промышленности по всему миру, Исон Чон заявил:

«Мы будем стремиться к открытым инновациям, которые учитывают различные возможности за пределами компании. Мы будем присутствовать везде, где есть новые технологии, видение и талант, чтобы поддержать инновационный азарт».

Обеспечение будущего промышленного лидерства

Планы компании сфокусированы на обеспечении промышленного лидерства в области электрификации транспортных средств, расширении экосистемы водородной промышленности и коммерциализации самоуправляемых автомобилей, а также постепенном расширении бизнеса по предоставлению услуг цифровой мобильности.

«Чтобы укрепить наше лидерство в области электрификации транспортных средств, мы планируем произвести 44 модели электромобилей, включая 11 BEV (электромобилей на аккумуляторных источниках питания) к 2025 году, усиливая развитие платформ EV (электромобилей) и основных компонентов», – пояснил Чон Исон.

Электрифицированный модельный ряд компании, который в 2019 году включал 24 модели, к 2025 году будет расширен до 44 моделей, включая 13 гибридов, 6 гибридов с подключаемыми модулями, 23 электромобиля на аккумуляторном питании и 2 электромобиля на топливных элементах.

В частности, линейка электромобилей увеличится до 23 моделей к 2025 году в сравнении с девятью моделями прошлого года, а первая специальная модель BEV будет запущена в 2021 году. Новая система разработки архитектуры EV будет внедрена и применена к моделям, намеченным к запуску в 2024 году.

В 2020 году компания продолжит наращивать продажи электрифицированных моделей, добавляя гибридные и подключаемые гибридные варианты к своим самым продаваемым моделям кроссоверов, включая Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe.

В 2019 году компания Hyundai подписала соглашение с компанией Cummins Inc., глобальным лидером в области двигателей и генераторов, для совместной разработки и внедрения электрических и топливных силовых агрегатов, сочетающих в себе топливные элементы системы Hyundai и электрические силовые агрегаты, аккумуляторы и технологии управления компании Cummins. Hyundai начнет поставлять системы топливных элементов Cummins и выйдет на рынок США в этом году, а затем – на европейский рынок.

В будущем Hyundai планирует поставлять системы топливных элементов для транспортного сектора и сектора производства электроэнергии, поставляя, таким образом, около 200 000 систем топливных элементов в год по всему миру к 2030 году. Hyundai одновременно установит объем производства для электромобилей на топливных элементах (FCEV) в Корее на уровне 500 000 единиц в год.

Компания укрепит свое сотрудничество с партнерами в Корее, такими как Hydrogen Energy Network (HyNet), а также с зарубежными партнерами, включая Saudi Aramco, для расширения поставок водорода и зарядных станций. Кроме того, Hyundai расширит стратегическое сотрудничество со смежными предприятиями по всему миру для создания водородной инфраструктуры.

«В индустрии автономного вождения, которая является основой будущего развития транспортных средств, мы достигнем самой высокой в мире безопасности и конкурентоспособности технологических инноваций с помощью нашего американского предприятия, которое будет создано совместно с компанией Aptiv. Цель его создания – внедрение технологии в 2023 году», – сказал Чон Исон.

Hyundai стремится ускорить развитие технологии автономного вождения и внедрить самоуправляемые транспортные средства с технологией SAE Level 4 и Level 5 в ближайшем будущем, чтобы возглавить отрасль. После разработки платформы автономного вождения, к 2022 году Hyundai будет эксплуатировать автономные транспортные средства в отдельных регионах в 2023 году, а также начнет коммерческое производство во второй половине 2024 года.

«В быстро расширяющейся индустрии услуг мобильности, включая каршеринг и такси, мы создадим зарубежные корпорации в крупных регионах, таких как США, Европа и Азия, запустим операционную деятельность в этом году и будем постепенно развивать ее», – сообщила компания EVC.

В текущем году Hyundai запустит каршеринговый бизнес в Лос-Анджелесе – оператором выступит компания по обеспечению мобильности MoceanLab, которая была основана Hyundai в Лос-Анджелесе в прошлом году. Услуга каршеринга позволяет людям свободно арендовать и возвращать автомобили в этом городе.

В 2020 году в крупных регионах России Hyundai расширит линейку предлагаемых автомобилей для своего сервиса по подписке автомобилей Hyundai Mobility, запущенного в Москве в прошлом году.

Hyundai расширит сотрудничество с компаниями по обеспечению мобильности пассажиров, в которые она стратегически инвестировала, такими как Grab и Ola. В Индии компания запустит новые услуги по обеспечению мобильности в сотрудничестве с Ola, а в Юго-Восточной Азии предложит услуги по вызову электромобилей, расширив поставки для крупнейшей в регионе фирмы по вызову автомобилей Grab. Hyundai поставила 200 внедорожников Kona Electric компании Grab в прошлом году для Сингапура, а в этом году расширит охват до крупных стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия.

В компании EVC также заявили, что Группа будет развивать новые технологии и предприятия, такие как робототехника, система UAM на основе транспортных средств PAV, и развивать разработку решений для «умных городов» наряду с автомобильными инновациями.

На Международной выставке потребительской электроники CES 2020 Hyundai представила изображения и прототипы мобильных решений будущего, непосредственно связанных с PAV («Персональные воздушные транспортные средства), PBV («Специально построенные транспортные средства») и Hub, последний из которых является взлетно-посадочной площадкой для PAVов и пунктом прибытия и отправления для PBV, а также многофункциональным адаптирующимся под разные задачи пространством.

Концепция мобильности будущего Hyundai основана на идее о том, что мобильность тесно связана с городской инфраструктурой. Hyundai учредила Консультационный совет по антропоцентричным городам, в который входят эксперты из разных сфер деятельности, таких как инженерные разработки, городское планирование и психология и др. Используя аналитические данные, полученные от Совета, Hyundai разработала концепцию городов будущего, которая должна способствовать развитию человеческого общества.

Инновации, основанные на бизнесе

«Мы планируем устранить все несущественные и неэкономичные элементы в нашей компании, а также провести финансовые инновации, поддерживая новые идеи и технологические разработки», – сказал Чон Исон, подчеркивая важность применения инноваций в бизнесе.

С помощью новой архитектуры для создания электрических автомобильных средств (EV) Hyundai обновит структуру затрат на электромобили путем совместного использования компонентов, применяя их к различным моделям, что также увеличит прибыльность и объем каждой модели за счет оптимизации модельного ряда. Это позволит оптимизировать операционные сети и внедрить новые методы продаж, обеспечив при этом гибкую производственную систему, способную реагировать на колебания мирового спроса.

В частности, в автомобильном секторе г-н Чон подчеркнул необходимость «создания ориентированной на получение прибыли системы управления, основанной на региональном подотчетном управлении, при поддержке штаб-квартиры».

В 2019 году Hyundai создала региональную систему штаб-квартир по всему миру и укрепила автономное и подотчетное управление каждой региональной штаб-квартирой. Идея заключается в том, чтобы укрепить прибыльность каждого региона и будущий бизнес-фундамент, повысив конкурентоспособность бизнеса штаб-квартиры и обеспечив возможность выполнения ее будущих задач.

Инновации корпоративной культуры

«Стремление к лидерству в будущих отраслях должно исходить изнутри, от каждого из нас. Думайте о себе не как о члене огромной организации, а как о начинающем предпринимателе, который стремится навстречу вызовам, используя творческий подход», – призвал г-н Чон, подчеркнув необходимость нововведений в корпоративной культуре.

С 2019 года Hyundai начала совершенствовать корпоративную культуру. Для развития культуры сотрудничества и самостоятельности, ориентированной на работу, компания предоставила всем сотрудникам больше возможностей для независимых решений. Ее цель – ускорить внедрение инноваций в работу. Hyundai использует новую систему управления человеческими ресурсами, направленную на сокращение и консолидацию позиций и званий.

Определение приоритетов клиентов

«Удовлетворение и счастье наших клиентов от использования нашей продукции и услуг являются более важными, чем наш собственный рост. Это и есть основополагающая ценность и неоспоримое преимущество нашей компании», – еще раз подчеркнул Чон Исон, определяя приоритеты клиентов. «Мы должны развивать более глубокое понимание нашей клиентской базы, в том числе поколения миллениалов, которое берет на себя ведущую роль в нашей новой эпохе», – сказал Чон Исон.

Hyundai прилагает усилия, чтобы лучше понять клиентов-миллениалов и передать это знание между поколениями внутри организации.