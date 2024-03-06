Jetour T2 представлен в Москве



В столице России прошла официальная презентация Jetour T2 – первого в своем роде полноприводного кроссовера в ассортименте бренда Jetour. Этот автомобиль разработан в соответствии с концепцией бренда Travel+. Он оснащен системой полного привода, что обеспечивает не только комфортное передвижение по городу, но и значительный потенциал для бездорожья.

Появление модели T2 открыло новую главу в линейке кроссоверов Jetour в России, предназначенных для внедорожных поездок. Автомобиль доступен российским клиентам в двух версиях: Voyage и Expedition, по цене соответственно 3 759 000 и 3 999 000 рублей.

На презентации новой модели присутствовали амбассадоры Jetour в России: олимпийская чемпионка и инфлюенсер Евгения Медведева, а также актер и музыкант Станислав Ярушин. Кроме того, Jetour представил новых амбассадоров бренда, среди которых выделяются волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» под руководством Григория Сергеева.

ДПСО «ЛизаАлерт» является крупнейшей и наиболее авторитетной волонтерской организацией в России, занимающейся поиском и спасением пропавших людей. Отряд объединяет более 30 000 человек в 64 регионах страны и за 13 лет существования помог найти более 192 000 человек. Автомобили T2 будут полезны в их повседневной деятельности.

Михаил Роткин, заместитель Генерального директора Джетур Мотор Рус, отметил, что T2 представляет собой значительный шаг вперед для бренда Jetour в России. Эта модель, разработанная специально для внедорожных приключений, отличается высоким уровнем комфорта и современными технологиями.

Экстерьер и интерьер нового T2 оснащены передовыми технологиями, что делает его выдающимся в городском окружении и обеспечивает комфорт для пассажиров. Среди особенностей можно отметить светодиодные фары, цифровую приборную панель, многофункциональное кожаное рулевое колесо и множество других функций, повышающих комфорт вождения.

Максимальная комплектация Expedition дополнительно предлагает ряд улучшений, включая панорамную крышу с люком, светодиодные передние противотуманные фары, атмосферную подсветку салона, электропривод поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях, электрорегулировку сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях, «авиационные» подголовники в передних креслах, сиденье переднего пассажира с памятью, память положения боковых зеркал, вентиляцию передних сидений и передние датчики парковки. В базовой комплектации автомобиль оснащается легкосплавными дисками 19» с шинами 255/60 R19, а в комплектации Expedition – легкосплавными дисками 20» с шинами 255/55 R20.

В центре автомобиля располагается мультимедийная система с экраном 15,6 дюймов, впервые доступная российским клиентам Jetour, с поддержкой Apple CarPlay™. Кроме того, в числе доступных технологий – премиальная аудиосистема от известного производителя с 12 динамиками, интеллектуальное голосовое управление, два USB-разъема на центральном тоннеле и заднем ряду, беспроводная зарядка для телефона, система кругового обзора 360° с функцией обзора пространства под автомобилем (180°).

Безопасность водителя и пассажиров обеспечивается широким спектром систем помощи водителю, включая пакет SmartTravel, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, ассистент помощи при движении в пробках (TJA), интегрированный круиз-ассистент (ICA), систему аварийного торможения (AEB), систему предупреждения о фронтальных столкновениях (FCW), систему предупреждения о столкновении сзади (RCW), систему мониторинга слепых зон (BSD), систему предупреждения столкновений сбоку при движении задним ходом (RCTA), предупреждение при открывании дверей (DOW), систему предупреждения отклонения с дорожной полосы (LDWS), систему удержания в полосе движения (LKA), функцию интеллектуального уклонения, систему адаптивного переключения дальнего и ближнего света (HMA).

Как и все модели Jetour в России, новый T2 адаптирован для эксплуатации в холодное время года и оснащен пакетом теплых опций, который доступен во всех комплектациях модели и включает в себя подогрев передних форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений, сидений второго ряда и заднего стекла.

Jetour T2 оснащается надежным двухлитровым четырехцилиндровым двигателем 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Н·м, работающим в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

На российском рынке модель будет доступна в 4 цветах кузова (черный, матовый серый, серебряный и коричневый) в сочетании с тремя вариантами исполнения интерьера: коричневый, черный с красными элементами и зеленый с оранжевыми элементами.