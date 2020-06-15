В Россию вернулись Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

Фото : Ravon. Автомобиль Chevrolet Spark (Ravon R2). Архивное фото

В Россию вернулись Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt
15 июня 18:11 2020

Автомобили бюджетного семейства Chevrolet, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане и известные в России под маркой Ravon, вновь появились в продаже в стране

“15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. По условиям достигнутых General Motors и UzAuto Motors договоренностей, данные модели также реализуются на экспортных рынках Белоруссии и Казахстана”, – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что покупателям предложены компактный городской хэтчбек Spark (Ravon R2) с двигателем объемом 1,25 литра (85 л.с.) и автоматической коробкой передач по цене от 720 тысяч рублей, а также Chevrolet Nexia (Ravon R3) и Chevrolet Cobalt (Ravon R4) в размерном В-классе с двигателями 1,5 литра 105 и 106 лошадиных сил, стоимостью от 700 и от 750 тысяч рублей соответственно, – сообщает РИА Новости.

Как поясняет дистрибьютор, дилерская сеть в РФ формируется на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров General Motors, а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда. Сам Ravon возобновлял продажи в России осенью прошлого года, но больших успехов не добился – к концу 2019 года было продано лишь 683 машины.

“На сегодняшний день на дилерство Chevrolet массового сегмента претендуют несколько десятков дилерских предприятий-кандидатов, которые расположены в крупных городах на территории России, что обеспечит равномерный охват. Первые из них начинают работу уже сегодня, а в самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, и других городах миллионниках. Дилерские предприятия будут оказывать весь спектр услуг, соблюдая рекомендованные стандарты бренда”, – поясняет компания.

“На этот год перед нами больше стоят операционные цели нежели количественные, но по позитивному сценарию мы планируем выйти к концу 2020 года на объем продаж в 10 тысяч машин”, – говорит исполнительный директор “Келес Рус” Вадим Артамонов.

В апреле 2019 года “Узавтопром”, GM и GM Korea Supplier Association подписали меморандум о взаимопонимании и поддержке развития автомобильной отрасли Узбекистана. Первоначально UzAuto Motors планировала начать продажи моделей в РФ под брендом Chevrolet в марте. Ранее автозавод сообщал, что реализация автомобилей под брендом Ravon в России и странах СНГ прекратится к середине 2020 года. Предприятие UzAuto Motors было переименовано из GM Uzbekistan летом 2019 года, 100% владельцем завода является “Узавтопром”, на предприятии в настоящее время можно выпускать до 270 тысяч машин в год десяти различных марок.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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