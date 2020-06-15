В Россию вернулись Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt

\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 Chevrolet, \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0435 UzAuto Motors \u0432\u00a0\u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0434 \u043c\u0430\u0440\u043a\u043e\u0439 Ravon, \u0432\u043d\u043e\u0432\u044c \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 "15 \u0438\u044e\u043d\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 General Motors UzAuto Motors \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Chevrolet \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u043c \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c, \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 Chevrolet Spark, Nexia \u0438 Cobalt. \u041f\u043e \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u044b\u0445 General Motors \u0438 UzAuto Motors \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0443\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430\u0445 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u0438\u00a0\u0438 \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430", - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u041e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043a\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0445\u044d\u0442\u0447\u0431\u0435\u043a Spark (Ravon R2) \u0441 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u043e\u043c 1,25 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0430 (85 \u043b.\u0441.) \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447 \u043f\u043e \u0446\u0435\u043d\u0435 \u043e\u0442 720 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 Chevrolet Nexia (Ravon R3) \u0438 Chevrolet Cobalt (Ravon R4) \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u043c \u0412-\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0441 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 1,5 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0430 105 \u0438 106 \u043b\u043e\u0448\u0430\u0434\u0438\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u043b, \u0441\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442 700 \u0438 \u043e\u0442 750 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e, - \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0420\u0418\u0410 \u041d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442 \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u044c\u044e\u0442\u043e\u0440, \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0430\u044f \u0441\u0435\u0442\u044c \u0432 \u0420\u0424 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u0440\u044f\u0434\u0430 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 General Motors, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u043e\u0432 Ravon \u0441 \u0443\u0447\u0435\u0442\u043e\u043c \u0438\u0445 \u0433\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u0421\u0430\u043c Ravon \u0432\u043e\u0437\u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043e\u0441\u0435\u043d\u044c\u044e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0445 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432 \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0438\u043b\u0441\u044f - \u043a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e \u043b\u0438\u0448\u044c 683 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b. "\u041d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043d\u0430 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e Chevrolet \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0434\u0443\u044e\u0442 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439-\u043a\u0430\u043d\u0434\u0438\u0434\u0430\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u044b \u0432 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0440\u0440\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442 \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442. \u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f, \u0430 \u0432 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u0431\u043b\u0438\u0436\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430\u043c \u0432\u00a0\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435,\u00a0\u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435,\u00a0\u041a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e\u0434\u0430\u0440\u0435,\u00a0\u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432\u0435-\u043d\u0430-\u0414\u043e\u043d\u0443, \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430\u0445 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u0430\u0445. \u0414\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0440 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433, \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u044f \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u044b \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430", - \u043f\u043e\u044f\u0441\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f. "\u041d\u0430 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0433\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0430\u043c\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435, \u043d\u043e \u043f\u043e \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0446\u0435\u043d\u0430\u0440\u0438\u044e \u043c\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c \u0432\u044b\u0439\u0442\u0438 \u043a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0432 10 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d", - \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 "\u041a\u0435\u043b\u0435\u0441 \u0420\u0443\u0441" \u0412\u0430\u0434\u0438\u043c \u0410\u0440\u0442\u0430\u043c\u043e\u043d\u043e\u0432. \u0412 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 "\u0423\u0437\u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u043c", GM \u0438 GM Korea Supplier Association \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u043c\u0435\u043c\u043e\u0440\u0430\u043d\u0434\u0443\u043c \u043e \u0432\u0437\u0430\u0438\u043c\u043e\u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0438 \u0423\u0437\u0431\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430. \u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e UzAuto Motors \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0420\u0424 \u043f\u043e\u0434 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c Chevrolet \u0432 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0435. \u0420\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0437\u0430\u0432\u043e\u0434 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0434 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u043c Ravon \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0421\u041d\u0413 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u0441\u044f \u043a \u0441\u0435\u0440\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 UzAuto Motors \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e \u0438\u0437 GM Uzbekistan \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430, 100% \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u043c \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f "\u0423\u0437\u0430\u0432\u0442\u043e\u043f\u0440\u043e\u043c", \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0438 \u0432 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e 270 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0432 \u0433\u043e\u0434 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0440\u043e\u043a.