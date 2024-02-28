Продажи кроссовера Geely Coolray на экспорт превысили отметку в 800 тысяч автомобилей

Яркий и энергичный городской кроссовер Geely Coolray, ориентированный в основном на молодое поколение, стал одной из наиболее востребованных моделей в портфеле Geely Auto. С момента своего дебюта в 2018 году этот автомобиль завоевал сердца покупателей на более чем 40 международных рынках, превысив отметку в 800 000 проданных экземпляров. Geely Coolray получил признание в таких регионах, как Россия, Южная Америка, Ближний Восток, Африка, Восточная Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, где он стал лидером в своем классе компактных кроссоверов.

С января по декабрь 2023 года Geely Auto International, ответственное за экспорт, реализовало 63 000 кроссоверов Coolray по всему миру. В настоящее время модель является одним из самых востребованных предложений в сегменте компактных кроссоверов и одной из лидирующих моделей бренда на внешних рынках, а также наиболее продаваемым автомобилем Geely в России.

Продажи модели в Восточной Европе, включая Россию, показали впечатляющий рост в 2023 году – более чем на 190% по сравнению с предыдущим годом. В Саудовской Аравии также отмечен значительный прирост продаж за прошлый год – почти 19%.

В 2023 году был представлен новый Geely Coolray, продажи которого начались на различных рынках, включая Россию, Чили, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн, Ливан, Азербайджан, Казахстан, Молдову, Кыргызстан, Парагвай, Эквадор и Мексику. Этот кроссовер получил множество положительных отзывов в СМИ и продолжает набирать популярность среди покупателей, привлекая значительный спрос после обновления.