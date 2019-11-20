Моторное масло Лукойл первым в мире получил одобрение Mercedes-Benz

На данный момент только два мировых бренда, включая ЛУКОЙЛ, имеют допуск MB-Approval 228.52 в категории моторных масел с вязкостью 5W-30.
Данная спецификация создана немецким автоконцерном в 2019 году для масел, работающих в современных дизельных двигателях грузовиков и автобусов, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF). Стандарт разработан для максимальной защиты фильтров сажевых частиц и увеличения интервала замены масла.
ЛУКОЙЛ Avangarde Professional XLE – синтетическое моторное масло нового поколения, разработанное для дизельных двигателей Euro-6. Этот продукт отличается топливной экономичностью, усиленной защитой от износа и увеличенным интервалом замены. Его характеристики отвечают требованиям Ассоциации европейских производителей автомобилей – ACEA E4/E6/E7/E9, Американского института нефти – API CK-4/СJ-4 и Японской организации по автомобильным стандартам – JASO DH-2. Помимо одобрения MB-Approval 228.52, в списке официальных допусков к применению автопроизводителей для этой серии масел – MAN 3677, MAN M 3477/3271-1 и MB-Approval 228.51.
«Моторное масло Avangarde Professional XLE успешно прошло жесткие лабораторные и полевые испытания автопроизводителей. Их результаты продемонстрировали, что защита от износа до двух раз превышает требования международных стандартов ACEA. При этом масло сохраняет стабильную вязкость на протяжении всего интервала замены. Тестирование на большегрузных машинах в Европе показало, что интервал замены масла достигает свыше 160 тыс. км», – отметил Кирилл Верета, генеральный директор ЛЛК-Интернешнл, являющегося 100% дочернего предприятия ЛУКОЙЛ.
C 2014 года www.amsrus.ru
Масло “он”?
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