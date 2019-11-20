Моторное масло Лукойл первым в мире получил одобрение Mercedes-Benz

Моторное масло Avangarde Professional XLE стало первым в мире продуктом с вязкостью 10W-40, официально одобренным по новейшему стандарту Mercedes-Benz для коммерческих автомобилей – MB-Approval 228.52

На данный момент только два мировых бренда, включая ЛУКОЙЛ, имеют допуск MB-Approval 228.52 в категории моторных масел с вязкостью 5W-30.

Данная спецификация создана немецким автоконцерном в 2019 году для масел, работающих в современных дизельных двигателях грузовиков и автобусов, оборудованных фильтрами сажевых частиц (DPF). Стандарт разработан для максимальной защиты фильтров сажевых частиц и увеличения интервала замены масла.

ЛУКОЙЛ Avangarde Professional XLE – синтетическое моторное масло нового поколения, разработанное для дизельных двигателей Euro-6. Этот продукт отличается топливной экономичностью, усиленной защитой от износа и увеличенным интервалом замены. Его характеристики отвечают требованиям Ассоциации европейских производителей автомобилей – ACEA E4/E6/E7/E9, Американского института нефти – API CK-4/СJ-4 и Японской организации по автомобильным стандартам – JASO DH-2. Помимо одобрения MB-Approval 228.52, в списке официальных допусков к применению автопроизводителей для этой серии масел – MAN 3677, MAN M 3477/3271-1 и MB-Approval 228.51.