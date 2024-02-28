Omoda лидер по индексу удовлетворенности клиентов

Omoda достигла ведущей позиции в рейтинге удовлетворенности клиентов и качества цифровых услуг. Компания уделяет большое внимание своим клиентам, стремясь сделать общение с ними максимально удобным и быстрым. Это отражается в высоком уровне удовлетворенности клиентов (CSI). Одним из ключевых факторов этого успеха являются инновационные цифровые сервисы, доступные через приложение MY Omoda.

Приложение, которым пользуются десятки тысяч пользователей, обладает обширным функционалом, доступным в один клик. С его помощью клиенты могут записаться на сервисное обслуживание, получать доступ к истории проведенных работ и узнавать стоимость ТО у различных дилеров. Все расчеты производятся автоматически, обеспечивая прозрачность ценообразования.

С MY Omoda сервисная книжка всегда под рукой. После каждого визита в сервисный центр клиент может заполнить анкету удовлетворенности качеством обслуживания и оценить его. Это помогает компании постоянно улучшать качество услуг.

С начала 2024 года приложение MY Omoda расширило свои возможности за счет внедрения телематических сервисов. При подключении O-Connect к любой модели Omoda становятся доступны функции, такие как управление дистанционным запуском автомобиля и поиск его на парковке через геолокацию.

Приложение также предоставляет новости бренда и участие в конкурсах, а раздел Community позволяет общаться с другими владельцами, публиковать фотографии автомобилей и обмениваться впечатлениями. Активным участникам начисляются баллы, которые можно использовать для получения фирменных аксессуаров и мерча в онлайн-магазине Omoda.

Цифровые сервисы Omoda не только обеспечивают удобство, но и дополнительные выгоды. В онлайн-шоуруме можно забронировать автомобиль на специальных условиях и по фиксированной цене, без необходимости посещения дилерских центров.

В настоящее время в дилерских центрах Omoda представлены модели, такие как стильный фастбэк-кроссовер Omoda C5, яркий и интеллектуальный седан Omoda S5, а также спортивная версия Omoda S5 GT с улучшенным двигателем и новым дизайном интерьера и экстерьера.