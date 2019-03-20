Опубликована предположительная дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL

Обновленная LADA Vesta FL выйдет на рынки продаж не ранее 2020 г

LADA Vesta – самый продаваемый автомобиль в России в 2018 году. Чтобы сохранять конкурентоспособность, модель должна обновляться и предлагать клиентам свежие, более современные решения. Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

О том, что «АвтоВАЗ» работает над созданием рестайлинговой «Весты», стало известно еще в 2015 году, когда в Сети появился продуктовый портфель LADA до 2023 года. Судя по тем планам, выход новинки должен был состояться уже в нынешнем, 2019 году, однако по неизвестным причинам дебют пришлось отложить как минимум на год (об этом ниже).

Месяц назад, в феврале, «Российская газета» сообщила, что в Научно-техническом центре «АвтоВАЗа» уже собрано четыре пилотных экземпляра новой модели, которые совсем скоро выйдут на дорожные тесты. Появились даже первые фото. Многие замерли в надежде, что выход новинки не заставит себя долго ждать, но не тут-то было – подождать все-таки придется.

Судя по официальному плану производства ПАО «АвтоВАЗ» на LADA Vesta, опубликованному на drom.ru вчера, 18 марта (в котором нет новой «Весты»), можно сделать окончательный вывод, что фейслифтинг семейства переносится как минимум на 2020 год.

Источник.