Suzuki и Soracom начнут разрабатывать системы для общества будущего

Soracom и Suzuki согласовали сотрудничество в сфере Интернета вещей (IoT). Совместными усилиями они намерены применить передовые технологии для улучшения повседневной жизни. Soracom Inc., мировой лидер в предоставлении передовых возможностей подключения к IoT, и Suzuki Motor Corporation, известная своими инновационными мобильными технологиями, такими как автомобили, мотоциклы и подвесные моторы, заключили партнерское соглашение с целью разработки приложений, способствующих развитию IoT в области мобильных услуг.

Автомобильная индустрия по всему миру активно адаптируется под новые тенденции и продвигает их вперед. Сегодня мы наблюдаем все более широкое распространение электрификации и автоматизации транспортных средств, а также развитие концепции объединенной транспортной системы. Современные IT-разработки позволяют автомобильным компаниям предоставлять пользователям более безопасные, комфортные и удобные транспортные средства.

Soracom и Suzuki объединили свои усилия для изучения и использования передовых IoT-технологий. В настоящее время они планируют сотрудничать в разработке электрических транспортных средств для мирового рынка, создании мобильных базовых станций, а также в разработке новых технологий и сервисов, направленных на снижение углеродного следа.

Обе компании стремятся к созданию новых систем, ориентированных на предоставление услуг для жизни и работы в обществе будущего.