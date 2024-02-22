Suzuki и Soracom начнут разрабатывать системы для общества будущего

Suzuki и Soracom начнут разрабатывать системы для общества будущего
22 февраля 19:11 2024

Soracom и Suzuki согласовали сотрудничество в сфере Интернета вещей (IoT). Совместными усилиями они намерены применить передовые технологии для улучшения повседневной жизни. Soracom Inc., мировой лидер в предоставлении передовых возможностей подключения к IoT, и Suzuki Motor Corporation, известная своими инновационными мобильными технологиями, такими как автомобили, мотоциклы и подвесные моторы, заключили партнерское соглашение с целью разработки приложений, способствующих развитию IoT в области мобильных услуг.

Автомобильная индустрия по всему миру активно адаптируется под новые тенденции и продвигает их вперед. Сегодня мы наблюдаем все более широкое распространение электрификации и автоматизации транспортных средств, а также развитие концепции объединенной транспортной системы. Современные IT-разработки позволяют автомобильным компаниям предоставлять пользователям более безопасные, комфортные и удобные транспортные средства.

Soracom и Suzuki объединили свои усилия для изучения и использования передовых IoT-технологий. В настоящее время они планируют сотрудничать в разработке электрических транспортных средств для мирового рынка, создании мобильных базовых станций, а также в разработке новых технологий и сервисов, направленных на снижение углеродного следа.

Обе компании стремятся к созданию новых систем, ориентированных на предоставление услуг для жизни и работы в обществе будущего.
  Article "tagged" as:
Suzuki
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Genesis представляет новые комплектации G70

Genesis представляет новые комплектации G70 0

Multivan получил Red Dot

Multivan получил Red Dot 0

Машины за которыми охотятся перекупщики

Машины за которыми охотятся перекупщики

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.