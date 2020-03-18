Мировой авторынок в феврале упал на 20%

\u041c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 19,9% \u0434\u043e 5 \u043c\u043b\u043d 077 \u0442\u044b\u0441. \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043b\u0435\u0433\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439\r\n\u041e\u0447\u0438\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0433\u043e\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436, \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0437 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u043e\u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430, \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b 64 \u043c\u043b\u043d 879 \u0442\u044b\u0441. \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d. \u041f\u043e \u0438\u0442\u043e\u0433\u0430\u043c \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 11 \u043c\u043b\u043d 565 \u0442\u044b\u0441. \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446 (-14,8%), \u0433\u043b\u0430\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u00ab\u0410\u0412\u0422\u041e\u0421\u0422\u0410\u0422\u00bb \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0430\u043b\u0442\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 LMC Automotive.\r\n\r\n\u041c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0430\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c 1 \u043c\u043b\u043d 357 \u0442\u044b\u0441. \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 8,3% \u0432\u044b\u0448\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0433\u043e\u0434\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u0412 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0435\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043e 282 \u0442\u044b\u0441. \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2013 \u043d\u0430 80,4% \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u043e\u043c \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435. \u042d\u043f\u0438\u0434\u0435\u043c\u0438\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430, \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0437\u0438\u0432\u0448\u0430\u044f\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f, \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u043b\u0430 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0439 \u0440\u0438\u0442\u043c \u0432 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441.\r\n\r\n\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0417\u0430\u043f\u0430\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 1 \u043c\u043b\u043d 100 \u0442\u044b\u0441. \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d (-6,5%). \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0412\u043e\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 4,5% \u0434\u043e 304,6 \u0442\u044b\u0441. \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446. \u0421\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u043b\u0441\u044f \u043a \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0441\u0443\u0433\u0443\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0435\u0432\u0430\u043b\u044c\u0432\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0440\u0443\u0431\u043b\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u0435\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0438.\r\n\r\n\r\n\r\n\u0412 \u042e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0438 218,7 \u0442\u044b\u0441. \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 4,5% \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u044b\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0441\u0442\u043e\u0438\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u043f\u043e\u043c\u044f\u043d\u0443\u0442\u044c \u042f\u043f\u043e\u043d\u0438\u044e (423,5 \u0442\u044b\u0441. \u0448\u0442., -10,6%), \u041a\u0430\u043d\u0430\u0434\u0443 (124,3 \u0442\u044b\u0441. \u0448\u0442., +2,9%) \u0438 \u041a\u043e\u0440\u0435\u044e (97 \u0442\u044b\u0441. \u0448\u0442., -17,9%).