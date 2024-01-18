Испытательные полигоны Suzuki

Для зарождения и развития удивительной магии новых веков – технологий – требуется особое место, где идеи могут превращаться в реальность. Исследовательские центры и испытательные полигоны служат такими местами, где теория превращается в практику, а опыт становится гордостью компании. Более 60 лет назад был основан первый полигон Suzuki.

Бренд Suzuki славится японским качеством своей продукции, высокой проходимостью, безопасностью и комфортом, соответствующими всем государственным и международным стандартам, а также предпочтениям владельцев. За этой приятной привычностью скрываются новаторские проекты, тщательная работа, преодоление трудностей и задач, решенных с блеском в процессе, а также миллионы километров испытаний на пути к совершенствованию.

Открытие полигона Suzuki в Рюйо

Первый юбилейный и знаковый момент в истории – открытие испытательного полигона Рюйо. С ростом компании и разработкой новых мотоциклов потребовалась соответствующая экспериментальная инфраструктура. Еще в 1960 году до участия в гонке Isle of Man TT, Suzuki построила 2-километровую мотоциклетную трассу в районе Йонедзухама в городе Хамамацу. Однако неудобство возникало из-за пересечения трассы сельскими дорогами, требующими наличия наблюдателей при проведении испытаний. В ответ на эти вызовы компания решила создать специальный испытательный полигон.

Полигон в Suzuki Йонедзухама

Выбор пал на район «маяка Комабы» на востоке страны, в городе Рюйо округа Ивата. Это место дало имя первому профессиональному полигону – «Приморская трасса Тэнрю». Приобретение земли столкнулось с проблемой, так как она принадлежала 2000 различным владельцам и была разделена согласно картам XIX века, не совпадающим с кадастровыми данными. Это потребовало новых измерений и сравнений существующих данных, заняв 1,5 месяца.

Полигон Suzuki Рюйо

Купив землю, Suzuki планировала построить 6,4-километровую трассу с именем «Приморская трасса Тэнрю». Трасса имела минимальную ширину 10 метров (18 метров в самом широком месте), окруженную 10-метровой зоной безопасности и зеленым поясом. Строительство проходило в три этапа и завершилось в декабре 1964 года. На момент открытия были готовы 6,5-километровая испытательная трасса и 3 километра неровной дороги.

С течением времени компания добавила другие испытательные участки, включая зону для испытаний на столкновение, дорогу с крутым подъемом, мощеную булыжником, ухабистые дороги, трассу для мотокросса и песчаную трассу. Полигон в Рюйо использовался не только для тестирования мотоциклов, но и для испытаний автомобилей.

С ростом модельного ряда и увеличением числа тестируемых позиций, Suzuki решила построить новый автомобильный испытательный полигон.

Полигоны в Сагара

Испытательный полигон Сагара с высокой скоростью

Suzuki приняла решение создать испытательный полигон вокруг своего завода в Сагара (Sagara Plant), расположенного в округе Сидзуока, который является одной из баз по производству компактных автомобилей.

Удобное местоположение завода для взаимодействия с головным офисом, находящимся всего в 60 км, и близость к транспортной развязке Сагара на скоростной автомагистрали Томей, сделали его идеальным для строительства объектов, предназначенных для тестирования автомобилей, включая высокоскоростной кольцевой трек и другие испытательные трассы.

В 1994 году были построены трасса с низким коэффициентом трения и трасса со специальным покрытием, соответствующим стандартам ISO для тестирования уровня шума. Это позволило Suzuki проводить оперативные испытания. В апреле 2001 года завершилось строительство скоростного кольцевого трека протяженностью 4,5 км и трассы особой формы, а позднее были добавлены дополнительные объекты, включая дорогу для подъема и мощеную дорогу.

Развитие технических возможностей этого центра разработки и испытаний автомобилей включало в себя строительство помещения для вибрационных испытаний и помещения для низкотемпературных испытаний.

Испытательный полигон – «Холодный, природный, социальный»

Полигон в Suzuki Симокаве

Тем не менее, максимальная репрезентативность испытаний достигается в условиях реального климата. Поэтому Suzuki давно проводит испытания на устойчивость к зимним холодам в Симокава, префектура Хоккайдо. Благодаря обилию снегопадов и низким температурам, Симокава идеально подходит для таких тестов, что послужило основой для строительства нового полигона.

Первая очередь включала строительство кольцевого трека, завершенного 28 июля 1997 года. Это открытие позволило Suzuki проводить более тщательные и точные испытания для разработки автомобилей и мотоциклов. В 2003 году город Симокава стал первым на Хоккайдо, который получил международный сертификат Лесного попечительского совета FSC®.

В 2011 году его выбрали японским правительством как экологическую модель в рамках инициативы «Город будущего». Сейчас Симокава активно работает, чтобы стать «Лесным городом будущего», бережно используя лесные ресурсы. Площадь около 300 га леса на территории полигона соответствует строгим стандартам управления лесным хозяйством, что позволило ему получить сертификат FSC® в 2006 году. Suzuki продолжает сотрудничать с местными сообществами, активно участвуя в сохранении окружающей среды.

Научно-исследовательский центр в Йокогаме

Проектно-исследовальский центр в Йокогаме

Помимо испытательных полигонов, в составе технологической инфраструктуры Suzuki также имеются площадки для серьезных научных исследований. С момента открытия научно-исследовательского отдела компания планировала создать лабораторию недалеко от столицы для изучения новых областей.

Столичный регион Токио представлял собой выгодное местоположение, обеспечивая наличие большого числа исследователей и доступ к информации о передовых технологиях. Близость к университетам и исследовательским институтам упрощала проведение совместных исследований. С целью укрепления технологических возможностей Suzuki решила создать новую исследовательскую лабораторию в столичном регионе и начала поиск подходящих мест.

Компания приобрела участок земли в районе Новый город Кохоку в Йокогаме (ныне район Сакуранамики административного района Цузуки города Йокогама), который разрабатывала Корпорация жилищного строительства и городского развития. Участок общей площадью 14 195 м2 находился в благоприятном районе рядом с главной дорогой. В мае 1988 года Suzuki провела церемонию закладки фундамента, после чего начались строительные работы.

Научно-исследовательский центр в Йокогаме представлял собой здание из железобетона с 4 надземными этажами и 1 подземным. Площадь здания составила 2 178 м2, а общая площадь – 8 239 м2. Строительство было завершено в ноябре 1989 года.

Центр является фокусом передовых разработок, изучая ультрасовременные технологии, такие как топливные элементы, двигатели внутреннего сгорания, системы автономного вождения и смежные технологии. Он активно участвует в совместных исследованиях с университетами и другими исследовательскими институтами.

Suzuki завоевала доверие клиентов по всему миру, выпуская продукцию высочайшего качества, проходящую строгие испытания на собственных инженерных базах. Здесь рождались такие легенды, как Suzuki Grand Vitara, Suzuki Jimny, Suzuki Swift, Suzuki GSX-R, Suzuki Hayabusa и другие автомобили и мотоциклы.

В настоящее время Suzuki продолжает развиваться и совершенствоваться, внедряя инновационные технологии. Компания реализует проекты, такие как автомобиль с водородным двигателем HySE-X1, автономный электромобиль, сотрудничество с SkyDrive Inc. по выпуску первого летающего автомобиля и инвестирование в запуск посадочного модуля HAKUTO-R компании ispace для освоения Луны.