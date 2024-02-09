Omoda отмечает день влюбленных с Trendy Red и Black Diamond

Omoda испытывает самые теплые чувства к своим клиентам и точно знает, что это взаимно. Специально к самому романтичному празднику, который традиционно отмечается 14 февраля, бренд запустил яркую кампанию «Любовь с первого взгляда». В рамках тематического события был выпущен видеоролик, главными героями которого стали два стильных фастбэк-кроссовера Omoda C5 в специальных версиях Trendy Red и Black Diamond. Сюжет рассказывает историю о любви к автомобилям марки, которые пленяют своей универсальностью и удобством современного городского жителя. Стильный фастбэк-кроссовер Omoda C5 идеально сочетает неповторимый дизайн, безопасность, комфорт и набор современных опций, получив заслуженную популярность как у женской, так и мужской аудитории.

В 2023 году автомобиль Omoda C5 победил в номинациях «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» и «Автомобиль года в России» по версии Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «Топ-5 Авто», а также стал лучшим автомобилем по версии национальной премии Autostat Awards 2023 в номинации «Холодный расчет» в ценовой категории от 2,5 до 5 млн рублей. По результатам продаж в 2023 году Omoda C5 вошел в пятерку самых популярных моделей на российском рынке.

Креативная кампания «Любовь с первого взгляда» включает в себя тематические мероприятия, организуемые официальными дилерами по всей России. Бренд также примет участие в популярном музыкальном фестивале Big Love Show. Гости бренд-зон Omoda в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге смогут поближе познакомиться с моделями C5, S5 и S5 GT, а также сделать модные фото и получить набор кастомных юмористических стикеров для социальных сетей, созданных искусственным интеллектом. Уже сейчас в социальных сетях Omoda запущены специальные конкурсы, победители которых получат шанс посетить Big Love Show, а также выиграть другие ценные призы.

Познакомиться с модельным рядом Omoda можно не выходя из дома, заглянув в интерактивное виртуальное пространство O-Universe или на сайт www.omoda.ru.