Hyundai Nexo получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Четыре автомобиля из семи участников новой серии краш-тестов Euro NCAP получили максимальную оценку — пять звезд

В числе «отличников» оказался и новый водородный кроссовер Hyundai NEXO.

Комментируя результаты тестов, главный секретарь ассоциации Euro NCAP Михель ван Ратинген сказал: «Топливный элемент Hyundai NEXO и гибридная установка Lexus ES указывают путь для будущих силовых агрегатов, и Euro NCAP будет работать над тем, чтобы показатели безопасности, а также энергоэффективность оставались главными на повестке дня производителей».

Более подробной информации о том, как ведут себя во время столкновений электрохимический генератор и баллоны с водородом кроссовера Hyundai NEXO, эксперты не предоставили. По всей вероятности, никаких инцидентов во время испытаний не произошло. Безопасность водителя и переднего пассажира оценили на 94%, пассажиров-детей — на 87%, пешеходов — на 67%, работу систем превентивной безопасности — на 80%.

Лучшие результаты практически во всех категориях, за исключением систем превентивной безопасности, получил хэтчбек Mercedes A-класса четвертого поколения. Безопасность передних пассажиров оценили на 96%, пассажиров-детей — на 91%, пешеходов — на 92%, системы безопасности — на 75%.

Результаты гибрида Lexus ES 300h: 91%, 87%, 90% и 77%, соответственно.

Не хуже новичков показал себя четвертый «отличник» — обновленный универсал Mazda 6. За безопасность передних пассажиров ему поставили 95%, пассажиров-детей — 91%, пешеходов — 66%, системы безопасности — 73%.

При фронтальном ударе о бетонную преграду у Mazda 6 и Lexus ES 300h эксперты отметили чрезмерную нагрузку от ремня безопасности на таз заднего пассажира. Кроме того, у «шестерки» чуть хуже оказалась безопасность пешеходов.

У Peugeot Rifter и, автоматически, у его братьев-близнецов, был отмечены повышенные нагрузки на грудные клетки водителя и переднего пассажира (91%), и шею ребенка (81%) в обоих тестах на фронтальное столкновение. Безопасность пешеходов оценили на 58%, а работу систем безопасности — на 68%. Эксперты отметили низкую эффективность системы автоматического экстренного торможения на скоростях выше средних.

По словам Михеля ван Ратингена, эта серия краш-тестов показала, что автопроизводители учитывают замечания Euro NCAP и работают над эффективной защитой пешеходов и велосипедистов.

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