Кроссовер Jaecoo J8 обещают на российском рынке

Кроссовер Jaecoo J8 в ближайшее время появится на российском рынке. На данный момент бренд представлен стильным среднеразмерным кроссовером Jaecoo J7, однако скоро его дополнит модель Jaecoo J8, проходящая финальные этапы сертификационных испытаний.

Новый Jaecoo J8 устанавливает новые стандарты в категории крупных кроссоверов, объединяя передовые технические решения. В России ожидается появление Jaecoo J8 с мощным, но экономичным двухлитровым турбированным двигателем мощностью 249 л.с., работающим в паре с автоматической коробкой передач DCT7. Автомобиль также оснащен безальтернативным полным приводом и уникальной подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов.

Внешность кроссовера выделяется стильными 20-дюймовыми литыми дисками, светодиодной оптикой, внешней декоративной подсветкой и большой панорамной крышей с люком.

Интерьер Jaecoo J8 выполнен из высококачественных материалов, включая кожу Nappa, с электрорегулировками и массажем для водителя и переднего пассажира. Мультимедийно-развлекательный комплекс поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto на уникальном изогнутом экране диагональю 24,6 дюйма. Подсветка салона с гаммой из 256 цветов, двухзонный климат-контроль с голосовым управлением, беспроводная зарядка мощностью 50W и множество USB-разъемов обеспечивают комфорт и удобство.

Кроссовер адаптирован под российские условия с подогревом руля, зеркал, лобового стекла и всех сидений. Он также предлагает множество интеллектуальных электронных систем, включая проекционный дисплей, систему мониторинга слепых зон, помощь при смене полосы и систему автономного экстренного торможения.

На старте Jaecoo J8 будет доступен в пяти цветах, а также предусмотрено двухцветное оформление кузова. В России он представлен в двух комплектациях: Active и Supreme.