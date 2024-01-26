“Арт-Финанс” купила 100% доли в “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус”

Материнская компания, ООО “АГР”, объявила об успешном завершении этой сделки, которая была завершена 24 января 2024 года. Все необходимые данные о сделке будут скоро внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно условиям сделки, компания “Арт-Финанс” теперь владеет 100% долями в уставном капитале ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус”. Активы последней включают две производственные площадки в Санкт-Петербурге: завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары (ранее принадлежавший GM).

Сделка была одобрена подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также Федеральной антимонопольной службой РФ.

В перспективе завод “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” будет переименован, и новое название будет объявлено после завершения всех процедур по регистрации.

С момента завершения сделки, ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” входит в состав Группы “АГР”.

Генеральный директор ООО “АГР”, Алексей Калицев, выразил уверенность в активном развитии производства с целью предоставления российским потребителям надежных, доступных и комфортабельных автомобилей. Он подчеркнул важность поддержки, оказываемой Правительством РФ в автомобильной отрасли, и выразил уверенность в достижении высоких результатов благодаря этой поддержке.