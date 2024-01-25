Voyah запускает сервис проверки действия официальной гарантии VOYAH PASSION



На официальном веб-портале производителя премиальных электромобилей Voyah появилась специализированная услуга для верификации VIN-номеров моделей марки с целью определения статуса официальной гарантии. Теперь перед совершением покупки потенциальный клиент имеет возможность достоверно узнать, распространяется ли официальная гарантия на конкретный электромобиль или гибрид марки Voyah, представленный на российском рынке.

Компания стремится обеспечить максимальное удобство для каждого владельца автомобиля Voyah, поэтому этот сервис включает в себя проверку не только новых, но и уже приобретенных электромобилей. Рекомендуется приобретать электромобили Voyah исключительно у официальных дилеров, чтобы гарантировать полное соблюдение всех гарантийных обязательств в случае необходимости.

VOYAH DREAM

Гарантия обеспечивает клиента полной юридической защитой. Продукция, продаваемая через официальных дилеров Voyah, подпадает под действие «Закона о защите прав потребителей», что обеспечивает эффективное и предсказуемое разрешение всех возможных спорных ситуаций. Владельцы официальных электромобилей Voyah могут рассчитывать на своевременное устранение выявленных дефектов и восстановление работоспособности основных систем. Сроки выполнения всех гарантийных работ строго регламентированы, обеспечивая владельцам электромобилей Voyah качественное обслуживание в соответствии со стандартами бренда.

Сервисные центры официальных дилеров обеспечены достаточным запасом запасных частей, и у них есть весь необходимый диагностический инструмент. Высококвалифицированные сотрудники, включая специалистов с допуском к высоковольтным работам, проходят обучение под руководством производителя.

VOYAH FREE

Линейка продуктов Voyah включает три модели в России: интеллектуальный кроссовер Voyah FREE в двух вариантах, включая модификацию с увеличенным запасом хода, роскошный минивэн Voyah DREAM в гибридной и электрической версиях, а также инновационный бизнес-седан Voyah PASSION, который сочетает в себе комфорт представительского класса с динамикой спорткара. Благодаря применению передовых технологий, инновациям в сфере экологии и высокому уровню комфорта, эргономики и безопасности, бренд Voyah успешно укрепляет свои позиции на российском рынке, привлекая новых потребителей.

Проверить VIN-номер можно на официальном веб-сайте бренда или перейдя по следующей ссылке: https://voyah.su/kratkie-usloviya-garantii