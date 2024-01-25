AGR Automotive Group объявляет о назначении нового генерального директора

Алексей Калицев AGR Automotive Group

AGR Automotive Group объявляет о назначении нового генерального директора
25 января 16:11 2024

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») объявляет о новых назначениях в руководстве. С 23 января 2024 года генеральным директором станет Алексей Калицев. Артем Курсаков, предыдущий генеральный директор, продолжит свою деятельность в AGR Automotive Group, фокусируясь на осуществлении ключевых проектов компании.

Алексей Калицев, обладающий степенью кандидата экономических наук, является выпускником экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Его карьера в автомобильной индустрии началась в 2000 году. С 2010 по январь 2024 года он занимал руководящие должности в ООО «Хендэ Мотор СНГ», ответственный за стратегию развития брендов Hyundai и Genesis в России. В период с 2017 года по настоящее время он исполнял обязанности управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ».

Алексей Калицев, обладая обширным опытом в управлении, в своей новой роли генерального директора AGR Automotive Group будет реализовывать долгосрочную стратегию развития компании и укрепление ее позиций на российском рынке. Он также занимает пост председателя Комитета Автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса и является членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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