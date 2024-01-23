GSX1300R Hayabusa – самый быстрый мотоцикл XX века, представлен на международном рынке 25 лет назад

В данной юбилейной хронике, предназначенной для поклонников истории бренда Suzuki, особое внимание уделено легендарному мотоциклу Hayabusa. Ровно 25 лет назад компания SUZUKI MOTOR CORPORATION представила на мировом рынке свой флагманский мотоцикл – GSX1300R Hayabusa. С тех пор, в течение четверти века, этот мощный спортивный байк неизменно приносит удовольствие любителям высоких скоростей, подтверждая свою непревзойденную производительность в ускорении, мастерстве прохождения поворотов и эффективности торможения из поколения в поколение.

Мощь и скорость для всех: история GSX1300R Hayabusa

Suzuki Hayabusa GSX1300RR аэродинамика

В конце 1990-х годов инженеры бренда Suzuki предприняли смелый шаг, заложив основы легендарного мотоцикла GSX1300R Hayabusa. Задача была ясна – создать “невероятный спортивный мотоцикл, пригодный для повседневного использования,” согласно концепции “Ultimate Sport”. Это предполагало доступность мощного и высокоскоростного байка для обычных людей, ищущих удовольствие от езды.

Название для нового транспортного средства вдохновлено метафорой. Hayabusa (隼), переведенный с японского, означает “сапсан” – птицу, символ скорости, способную достигать 325 км/ч при вертикальном пикировании. Сапсаны, охотясь на чёрных дроздов, стали символом стремления Hayabusa вытеснить Honda CBR1100XX Super Blackbird с лидирующих позиций, став самым быстрым серийным мотоциклом в мире. Успех был поразительным, с разрывом в 16 км/ч – новый лидер достиг скорости 312 км/ч, закрепив за японским байком статус самого быстрого в XX веке.

Однако привлекательность Hayabusa не ограничивается лишь скоростью. Сразу после его выпуска на мировой рынок в 1999 году, пресса отмечала его выдающуюся производительность в классе, сбалансированный дизайн корпуса, превосходную управляемость, надежность и уникальные аэродинамические характеристики.

Suzuki Hayabusa GSX1300RR

Первое поколение Hayabusa (1999 – 2007): спортивная эссенция в японских доспехах

На основе 750-кубового двигателя, использовавшегося в гонках супербайков, инженеры Suzuki совершили революцию, применяя технологии гоночных двигателей. Результат – мотор Hayabusa с цилиндрами SCEM, обеспечивающими выдающуюся теплорассеивающую и износостойкость, двухступенчатым впрыском топлива и системой инерционного наддува SRAD.

Этот мотор, рядный 4-цилиндровый DOHC объемом 1300 см³, с боковой цепью ГРМ и жидкостным охлаждением, предлагал рекордные 128,7 кВт (175 л.с.) мощности при 9800 об/мин и максимальный крутящий момент 138,2 Н·м при 7000 об/мин – лучшие показатели для спортивных мотоциклов того времени.

Для повышения устойчивости при ускорении и высоких скоростях, вес мотоцикла был распределен на уровне 51:49 (перед/зад), а алюминиевая диагональная рама обеспечила выдающиеся аэродинамические характеристики, вдохновленные традиционными японскими доспехами. Этот дизайн, объединяющий гротеск и инновацию, сделал Hayabusa культовым мотоциклом, “лицом” Suzuki.

Второе поколение Hayabusa (2008 – 2020): Увеличение мощности и технические улучшения

При разработке второго поколения Hayabusa было проведено обширное исследование, которое выявило, что большинство владельцев мотоцикла были предельно увлечены моделью и не хотели слишком радикальных изменений. В связи с этим инженеры Suzuki сосредоточились на увеличении мощности двигателя и адаптации байка к новым стандартам по шуму и выбросам, при этом произведя небольшой редизайн внешнего вида.

Изменения в двигателе включали увеличение хода поршня на 2 мм и увеличение объема до 1340 см3. Степень сжатия повысилась с 11:1 до 12,5:1, а головка блока цилиндров стала более компактной с легкими титановыми клапанами. Поршни были облегчены, используя кольца с ионным покрытием. Добавлены лепестковые клапаны в систему вентиляции картера для контроля волн давления во впускной воздушной камере.

Выхлопная система была переработана с применением системы 4-2-1-2, совмещающей четыре выхлопных патрубка в две трубы, объединенные в одну, а затем разделенные на два увеличенных, более тихих глушителя. Это также включало каталитический нейтрализатор и датчик кислорода для соответствия стандартам “Евро-3” по выбросам.

Подвеска была усовершенствована с использованием перевернутой вилки Kayaba диаметром 43 мм с алмазоподобным углеродным (DLC) покрытием, став более жесткой. В шасси были внесены технические улучшения, такие как радиальные тормозные суппорты Tokico, что позволило использовать более компактные диски и улучшило управляемость.

Дизайн второго поколения Hayabusa был разработан на основе испытаний в аэродинамической трубе. Создатель дизайна, Кодзи Ёсиура, стремился выразить мощь гонщика через рельефные линии и изгибы байка, создавая “мужественную форму, подчеркивающую развитую мускулатуру владельца Hayabusa”. Эргономические и косметические изменения включали в себя более высокое ветровое стекло, новую приборную панель с цифровым спидометром и изменения в весе модели за счет отказа от центральной подножки.

Третье поколение Hayabusa (2021): Инженерные новшества Suzuki

Hayabusa стала мировым хитом Suzuki, и в 2021 году была представлена полностью обновленная модель. Сохраняя статус самого быстрого мотоцикла в мире, Hayabusa стала еще более комфортной. Модель сохраняет концепцию Ultimate Sport и получила уникальный дизайн с выдающимися аэродинамическими характеристиками и отличными ходовыми качествами.

Suzuki Hayabusa GSX1300RR

Третье поколение имеет силуэт с плавными, наклонными линиями, выразительными рельефами и яркими деталями. Поворотники со встроенными габаритными огнями впервые применены на мотоциклах Suzuki. Рядный четырехцилиндровый двигатель объемом 1340 см3 оснащен электронной системой управления дроссельной заслонкой “Ride-By-Wire”, что увеличивает его мощность и крутящий момент на низких и средних скоростях.

Двигатель также соответствует стандартам “Евро-5” и сохраняет высокую производительность на высоких скоростях благодаря улучшенной аэродинамике. Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) включает переключатель режимов работы двигателя SDMS-α, что позволяет мотоциклистам выбирать настройки для различных электронных систем управления. Активный ограничитель скорости стал первоначальным для серийных моделей, предлагая различные режимы, соответствующие предпочтениям водителя и условиям поездок.

Suzuki Hayabusa GSX1300RR

Юбилейная инкарнация Hayabusa

В честь 25-летия Hayabusa, Suzuki представила специальную юбилейную модель. Отличительные черты включают в себя оранжево-черный корпус, а также особые цвета регулятора приводной цепи и внутренней части переднего тормозного диска. Уникальные гравюры добавлены на корпус глушителя и приводную цепь, а на баке выделяются эмблема 25-летия и трехмерный логотип Suzuki.

Фестиваль Хаябуса-станции

Suzuki 5 августа 2018 Фестиваль станции Hayabusa

На сегодняшний день Hayabusa доступен в 48 странах мира, включая США, Индию, страны Европы и Латинской Америки, с общим производственным объемом более 200 000 единиц. Неудивительно, что вокруг мотоцикла Hayabusa сложилась мощная субкультура.

Каждый год 8 августа поклонники и владельцы Hayabusa собираются на станции Hayabusa железной дороги Вакаса в префектуре Тоттори, Япония. В 2018 году, в десятую годовщину фестиваля, на станцию Hayabusa съехались более 2000 мотоциклов.

Suzuki Hayabusa – это не просто самый быстрый спортивный мотоцикл. Это культура, свобода, драйв и, прежде всего, образ жизни.