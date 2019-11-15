Hyundai Motor демонстрирует возможности беспилотного вождения грузовой автоколонны

Новое слово в технологии коммерческих беспилотных перевозок благодаря обмену данными между транспортными средствами (V2V)

Проект стал частью национальной испытательной программы при участии государственных учреждений, корпораций и научных институтов, нацеленной на достижение лидерства в сфере автономного вождения

Hyundai Motor Company успешно провела первый в истории компании заезд грузовых фур на «умном» шоссе Ёчжу (Yeoju) в сымитированной обстановке реальной дороги

Демонстрация прошла с участием двух магистральных тягачей Xcient с прицепами.

«Умное» шоссе Ёчжу — это испытательная трасса протяженностью 7,7 км, учрежденная корейским правительством для разработки систем беспилотного вождения. Шоссе, где постоянно ездят автомобили, имитируя условия реальной скоростной автострады, используется для разработки технологий беспилотного вождения.

Hyundai Motor успешно продемонстрировала следующие возможности: координированное движение грузовиков, между которыми периодически встраиваются другие автомобили, одновременное экстренное торможение, а также обмен данными между транспортными средствами (V2V). В целях безопасности скорость движения не превышала 60 км/ч.

«Мы уверены, что наша лучшая в отрасли технология беспилотного вождения для коммерческого транспорта, продемонстрированная в этом заезде грузовиков, приведет к радикальным переменам в сфере грузовых перевозок и логистики, — сказал Чжи Хан Рю (Jihan Ryu), глава группы по разработке электронных управляющих систем для коммерческого транспорта в Hyundai Motor. — Мы будем развивать эффективные синергии за счет обмена своими наработками и знаниями в области технологий беспилотного вождения с производителями коммерческих и легковых автомобилей для сокращения времени перехода к 5-му уровню автономности».

Эта демонстрация стала частью проекта, организованного Министерством земли, инфраструктуры и транспорта. С 2018 года министерство поддерживает новаторские программы в сфере беспилотного вождения. Вместе с Hyundai Motor Company в этом национальном проекте участвуют государственные учреждения, корпорации и научные институты.

При координированном движении автоколонны за головным автомобилем создается меньшее сопротивление воздуха, что позволяет снизить расход топлива и вредные выбросы и в целом повысить экологичность транспортных перевозок.

Формирование автоколонны происходит, когда водитель второго грузовика приближается к головному и включает режим координации.

При активации режима автоколонны ведомый грузовик выдерживает дистанцию в 16,7 м и подстраивается под ускорение и торможение головного автомобиля. Водителю не нужно использовать педали акселератора и тормоза, что серьезно снижает усталость в дороге и повышает безопасность движения.

В этом режиме также активируется система удержания в полосе движения, позволяющая водителю грузовика не держать руки на руле.

В режиме автоколонны грузовики без проблем справляются с ситуациями, когда внутрь колонны периодически встраиваются другие автомобили. Если автомобиль встраивается перед грузовиком в колонне, тот автоматически увеличивает дистанцию минимум до 25 м.

Когда головной грузовик по какой-либо причине внезапно останавливается, система затормаживает и останавливает ведомый грузовик.

В этом эксперименте на обоих грузовиках была установлена система V2V, которая позволяла им в реальном времени обмениваться различными данными, включая данные от камер и радара систем помощи водителю (ADAS), что способствовало более эффективному контролю над ускорением и торможением.

Кроме того, система V2V позволила реализовать функцию общего фронтального обзора в реальном времени. Она передает видеоизображение с головного автомобиля водителю ведомого грузовика, который получает отличный обзор дороги впереди.

Hyundai Motor продолжит совершенствовать свою систему координированного движения автоколонн и планирует еще больше сократить расстояние между автомобилями, а также интегрировать сведения о трафике для оптимизации движения.

В августе 2018 года Hyundai Motor вместе с Hyundai Glovis провела первый в истории Южной Кореи пробег по шоссе автономного грузовика, который преодолел примерно 40 км между городами Ыйван и Инчхон. Тот грузовик управлялся системой 3-го уровня автономности по стандарту SAE.

Hyundai Xcient — это 40-тонный седельный тягач, который продается во всем мире. Hyundai также возглавила экологическую инициативу в сфере коммерческого транспорта, представив в прошлом сентябре модель Xcient Fuel Cell. К 2025 году компания планирует поставить 1600 грузовиков в Швейцарию.