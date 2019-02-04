Интерактивный автомобиль от Mercedes-Benz

Интерактивный автомобиль: Интуитивно понять, какие действия он планирует совершить

Важной частью мобильности будущего станет автономное вождение. Mercedes-Benz считает, что эмпатия и доверие являются главными факторами для восприятия людьми беспилотных автомобилей. Чтобы доверять автомобилю, люди должны сразу и интуитивно понимать, что собирается сделать автономный автомобиль.

Mercedes-Benz исследует такое „информированное доверие“ с помощью „интерактивного автомобиля“.

Интерактивный автомобиль на базе S-Класса оснащён световой сигнализацией 360°. Бирюзовые огни на крыше указывают на режим автономного движения и предоставляют информацию о том, что произойдёт дальше.

Непрерывный свет показывает, что автомобиль находится в автономном режиме движения, независимо от того, стоит он или движется.

Медленное мигание означает, что автомобиль тормозит.

Быстрое мигание сообщает о том, что в ближайшее время автомобиль уедет.

С помощью этого автомобиля также проводятся испытания альтернативных концепций освещения: бирюзовые световые полосы на ветровом стекле, в решётке радиатора, фарах, наружных зеркалах и нижней части стёкол информируют пешеходов и других участников дорожного движения о том, что автомобиль движется в автономном режиме. Короткие ряды световых точек на крыше сигнализируют других участников дорожного движения о том, что они были распознаны.

При этом световой сигнал подаётся только тем пешеходам или велосипедистам, чей путь совпадает с траекторией транспортного средства. При этом интерактивный автомобиль воссоздаёт естественный зрительный контакт, который мог бы быть между водителем и пешеходами. Интерактивный S-Класс также информирует окружающих о том, что он собирается начать движение, находясь ещё на обочине дороги. Световые полосы вокруг автомобиля излучают соответствующий световой сигнал. Наружные зеркала раскладываются, сначала поднимается задняя, а затем передняя часть автомобиля. Эти движения напоминают живое существо, которое просыпается и поднимается. Это делает коммуникацию интуитивно понятной для людей.

Световая сигнализация на 360° особенно важна для информирования пешеходов. Это показали результаты нескольких исследований света, проведённых Mercedes-Benz в Зиндельфингене и на испытательном полигоне Иммендинген, который был открыт в сентябре 2018 года. В ходе исследования было изучено, как пешеходы в различных дорожных ситуациях реагируют на автономные автомобили с разной световой сигнализацией. Стало ясно, что световая сигнализация оказывает большое влияние на восприятие автомобилей с автономным управлением, а также на то, насколько безопасно ощущают себя пешеходы.

В частности, люди хотят видеть световую сигнализацию в ситуациях, где до сих пор имело место взаимодействие с водителем. Например, люди привыкли искать зрительный контакт с водителем, когда они хотят перейти дорогу. Если световая сигнализация сообщает о том, что автомобиль находится в режиме автономного движения, пешеходы могут чувствовать себя в безопасности, даже если пассажиры транспортного средства очевидно не обращают внимания на дорожную ситуацию.

Видения будущего: кузов автомобиля как средство общения

Помимо исследований и световой сигнализации, демонстрируемой на базе интерактивного автомобиля, Mercedes-Benz уже занимается разработкой идей, которые призваны обеспечить «информированное доверие» между человеком и автомобилем. Здесь информированное доверие противопоставлено слепому доверию. При этом вся внешняя оболочка транспортного средства становится средством связи для 360-градусного общения. Классический кузов превращается в «цифровой экстерьер».

Mercedes-Benz уже сделал первый шаг в этом направлении ещё в 2015 году, выпустив экспериментальный автомобиль F 015. Помимо прочего, он оснащён цифровой решёткой радиатора, которая может использоваться в качестве средства коммуникации. В следующем году эту идею подхватил Vision Van – концептуальный малотоннажный электромобиль с интегрированными дронами для доставки посылок на последней миле. Он оснащён цифровыми светодиодными дисплеями спереди и сзади. Автомобиль может предупреждать следующих сзади участников движения с помощью сообщений, например, «Автомобиль останавливается».

В 2018 году эта идея получила продолжение в Vision URBANETIC – концепции мобильности для создания “заточенной” под потребности, экономичной и экологически устойчивой транспортной системы. Концептуальная беспилотная автоплатформа со сменными кузовными модулями для транспортировки товаров и перевозки пассажиров может коммуницировать с окружающим миром с помощью “цифрового теневого дублирования” на кузове. Например, там появляется тень пешехода, когда датчики с обзором 360° обнаруживают его в непосредственной близости. Благодаря такой интерактивности пешеход может быть уверен, что он был распознан, и сможет действовать соответствующим образом.

Опираясь на эти инновации, автопроизводитель Mercedes-Benz в настоящее время работает над другими решениями, которые обеспечат пассажиров и пешеходов идентичной информацией о восприятии и последующих действиях автомобиля. Пассажиры автомобиля также должны иметь возможность решать, какую информацию он будет сообщать внешнему миру. Это обеспечит эффект кокона в автомобиле, делая его защищённым местом для его пассажиров.