Lamborghini Huracán GT3 Evo дебютировал с победой в чемпионате British GT

Lamborghini начинает гоночный сезон невероятным успехом на чемпионате Brititsh GT 2019

Джонни Кокер (Jonny Cocker) и Сэм Де Хаан (Sam De Haan) финишировали первыми во второй гонке на трассе Оултон Парк, графство Чешир. После захватывающего возвращения на трек занявший четвертую позиции в первой гонке экипаж команды Barwell Motorsport принес в копилку итальянской марки первую победу нового Huracán GT3 Evo в европейских соревнованиях.

Huracán под номером 72 Фила Кина (Phil Keen) и Адама Бэлона (Adam Balon) из команды Barwell начал гонку с поул-позиции и смог обеспечить значительное преимущество. Дважды выходивший на трек автомобиль безопасности (в первый раз из-за аварии Майкла Бродхерста (Michael Broadhurst) на Mercedes под номером 77, а затем — Марка Фармера (Mark Farmer) на Aston Martin под номером 2) не помешал команде занять лидирующие позиции.

После обязательного пит-стопа Де Хаан вернулся на трассу и обогнал оштрафованный на 7 секунд суперкар под номером 72 под управлением Бэлона, сменившего на половине дистанции Кина. Де Хаану удалось удержать свое преимущество до конца часового заезда. На момент рестарта гонки после повторного выхода автомобиля безопасности Де Хаан шел вторым. Пилот сразу попытался обогнать лидера заезда Ричарда Нири (Richard Neary), выступающего на Mercedes, но на первом же круге потерпел неудачу.

Усилия Де Хаана вскоре были вознаграждены: Нири был вынужден зайти глубоко в шикану Кникербрук, при этом Lamborghini удалось проскочить по ее внешней траектории и выйти в лидеры всего за 10 минут до конца гонки. После этого Де Хаан получил преимущество в 4,5 секунды над Нири, которому пришлось создавать отрыв от Эндрю Говарда (Andrew Howard) на Aston Martin и пытающегося вернуть утерянные позиции Бэлона за рулем суперкара Huracán под номером 72.

На заключительных кругах Нири попробовал резко сократить дистанцию, однако Де Хаану удалось уверенно пересечь финишную линию первым с преимуществом более 2 секунд. Бэлону повезло меньше: он упустил призовое место, заняв четвертую позицию. Тем не менее, первый этап сезона 2019 года оказался более чем успешным для двух Huracán: каждую из гонок оба суперкара завершили в первой пятерке.

Победа на трассе Оултон Парк стала в этом году третьей для Lamborghini Huracán GT3 Evo вслед за триумфами в классе GTD в гонках «24 часа Дейтоны» и «12 часов Себринга».