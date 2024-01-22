Jetour предоставляет технические спецификации внедорожника T2

Jetour предоставляет технические спецификации внедорожника T2
22 января 22:11 2024

В марте 2024 года в России запланирован старт продаж первой модели из серии T в линейке автомобилей Jetour – внедорожника T2. Этот автомобиль является первой полноприводной моделью бренда, предназначенной для внедорожных путешествий в соответствии с концепцией “Travel +”.

  • Jetour T2
  • Jetour T2
Jetour T2

С габаритами 4785 мм x 2006 мм x 1880 мм и колесной базой в 2800 мм T2 обеспечивает просторный пятиместный салон и отличную управляемость. Минимальный дорожный просвет составляет 220 мм, обеспечивая преодоление различных дорожных условий. Ширина передней и задней колеи соответственно 1685 мм и 1695 мм обеспечивают стабильность и безопасность при маневрировании. Короткие передние и задние свесы (892 мм и 1093 мм) гарантируют отличные внедорожные возможности. Углы въезда и съезда составляют 28°, а автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.

  • Jetour T2
  • Jetour T2
  • Jetour T2
Jetour T2

В салоне, шириной до 1451 мм, удобно размещаются 5 человек. Пространство для ног на втором ряду сидений достигает 960 мм, обеспечивая пассажирам заднего ряда повышенный комфорт. Высота сиденья до пола без панорамной крыши составляет 1050 мм спереди и 1044 мм сзади. Объем багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда достигает 1494 литров.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом (TGDI) и максимальной мощностью 245 л.с. Совместно с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT, автомобиль способен развивать максимальную скорость 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунд.

Jetour T2
Jetour T2

Jetour T2 оснащается системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения, автоматически активирующей режим полного привода для оптимального распределения мощности.

Передняя независимая подвеска McPherson и задняя многорычажная пружинная подвеска обеспечивают плавность движения и комфорт. Тормозная система включает передние вентилируемые и задние диски. Руль с электроусилителем быстро реагирует на действия водителя. Автомобиль доступен с 19- и 20-дюймовыми колесными дисками и шинами размером 255/60 R19 и 255/55 R20 соответственно.

  • Jetour T2
  • Jetour T2
  • Jetour T2

Внедорожник представлен на российском рынке в четырех цветах кузова: черный (Night Black), матовый серый (Highway Gray), серебряный (Silver Snow) и коричневый (Sand). Интерьер доступен в трех цветовых вариантах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.

Запуск Jetour T2 в России намечен на март 2024 года, а предварительный заказ на новую модель уже доступен на официальном сайте.
  Article "tagged" as:
JetourT2
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4%

Рынок отечественных автомобилей с пробегом сократился на 4% 0

Каким будет новый Mitsubishi Outlander 2021

Каким будет новый Mitsubishi Outlander 2021 0

Победитель в Супербайке может определиться уже на следующем этапе

Победитель в Супербайке может определиться уже на следующем этапе 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.