Jetour предоставляет технические спецификации внедорожника T2

В марте 2024 года в России запланирован старт продаж первой модели из серии T в линейке автомобилей Jetour – внедорожника T2. Этот автомобиль является первой полноприводной моделью бренда, предназначенной для внедорожных путешествий в соответствии с концепцией “Travel +”.



Jetour T2

С габаритами 4785 мм x 2006 мм x 1880 мм и колесной базой в 2800 мм T2 обеспечивает просторный пятиместный салон и отличную управляемость. Минимальный дорожный просвет составляет 220 мм, обеспечивая преодоление различных дорожных условий. Ширина передней и задней колеи соответственно 1685 мм и 1695 мм обеспечивают стабильность и безопасность при маневрировании. Короткие передние и задние свесы (892 мм и 1093 мм) гарантируют отличные внедорожные возможности. Углы въезда и съезда составляют 28°, а автомобиль способен преодолевать броды глубиной до 700 мм.





Jetour T2

В салоне, шириной до 1451 мм, удобно размещаются 5 человек. Пространство для ног на втором ряду сидений достигает 960 мм, обеспечивая пассажирам заднего ряда повышенный комфорт. Высота сиденья до пола без панорамной крыши составляет 1050 мм спереди и 1044 мм сзади. Объем багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда достигает 1494 литров.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом (TGDI) и максимальной мощностью 245 л.с. Совместно с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT, автомобиль способен развивать максимальную скорость 180 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунд.

Jetour T2

Jetour T2 оснащается системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения, автоматически активирующей режим полного привода для оптимального распределения мощности.

Передняя независимая подвеска McPherson и задняя многорычажная пружинная подвеска обеспечивают плавность движения и комфорт. Тормозная система включает передние вентилируемые и задние диски. Руль с электроусилителем быстро реагирует на действия водителя. Автомобиль доступен с 19- и 20-дюймовыми колесными дисками и шинами размером 255/60 R19 и 255/55 R20 соответственно.

Внедорожник представлен на российском рынке в четырех цветах кузова: черный (Night Black), матовый серый (Highway Gray), серебряный (Silver Snow) и коричневый (Sand). Интерьер доступен в трех цветовых вариантах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.

Запуск Jetour T2 в России намечен на март 2024 года, а предварительный заказ на новую модель уже доступен на официальном сайте.