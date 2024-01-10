Программа «Фестиваль продаж» продолжает быть актуальной благодаря продлению срока её действия компанией Jetour

“Джетур Мотор Рус” продлила зимнее спецпредложение для клиентов, которое включает в себя выгодные условия финансирования на все модели автомобилей Jetour от четырех банков и специальную выгоду в 150 000 рублей на все комплектации Jetour Dashing. Вы можете приобрести автомобиль Jetour по выгодной цене в рамках программы “Фестиваль продаж Jetour” до 31 января 2024 года.

На протяжении всего января действуют привлекательные кредитные условия на автомобили Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus и Jetour Dashing от банков Альфа-Банк, СОВКОМБАНК, РОСБАНК АВТО и БАНК ОТКРЫТИЕ. Альфа-Банк предлагает “Умный кредит” за 888 рублей в день с минимальной процентной ставкой от 0,01% на срок до 96 месяцев. Оформление кредита возможно по 2 документам.

СОВКОМБАНК представляет “Честную авторассрочку” с 0% первоначальным взносом на срок до 12 месяцев, который можно увеличить до 30 месяцев. Также действует специальное предложение Jetour Direct Promo: кредит на срок до 84 месяцев с 0% первоначальным взносом по одному документу и возможностью установить процентную ставку по кредитному договору через программу “Назначь свою ставку!”. Для сохранения ставки необходимо провести не менее 5 расходных операций по карте ХАЛВА на общую сумму от 10 000 рублей.

РОСБАНК АВТО предлагает рассрочку с процентной ставкой 0,01% на срок от 12 до 36 месяцев без обязательного оформления КАСКО. Также доступно специальное предложение Jetour 0 Direct: кредит со ставкой от 1,5% на срок до 96 месяцев и первоначальным взносом от 0%.

БАНК ОТКРЫТИЕ предлагает программы Промо Jetour и Промо Jetour Direct с 0% первоначальным взносом, процентной ставкой от 0,01% и сроком кредитования от 12 до 84 месяцев. Также доступна дополнительная услуга “Ставка автомобилиста”, позволяющая получить скидку к процентной ставке до 10%.

Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour и распространяются на все модели: Dashing, X70 Plus, X90 Plus. Получить кредит могут граждане РФ или лица с постоянной регистрацией на территории РФ в возрасте от 20-21 до 70-85 лет на момент окончания срока кредита с опытом работы на текущем месте от 3-4 месяцев. Детали следует уточнять в банке.

Кроме того, в течение января вы можете приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации с выгодой 150 000 рублей у официальных дилеров Jetour. Это предложение суммируется с кредитными программами банков-партнеров. Акция действует до 31 января 2024 года. Подробности уточняйте в отделе продаж выбранного дилерского центра.