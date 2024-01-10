Праздничные подарки для владельцев Chery

Компания Chery ценит своих клиентов и стремится делать их счастливыми. В связи с этим бренд запускает зимнюю акцию под названием "Новогодние комплименты для владельцев Chery". С 1 по 31 января 2024 года каждый владелец автомобиля Chery (независимо от года выпуска) при проведении любого коммерческого сервисного обслуживания - от полировки до серьезного ремонта, получает следующие преимущества: бесплатный долив незамерзающей жидкости;бесплатная мойка автомобиля;специальная диагностика автомобиля;сертификат на 2500 рублей (после прохождения опроса о качестве обслуживания в мобильном приложении My Chery или личном кабинете);участие в розыгрыше смартфонов, планшетов и ноутбуков Apple. Сертификат на 2500 рублей можно использовать с 1 февраля по 30 апреля 2024 года, экономя на сервисе или покупке аксессуаров, запчастей и оборудования у официальных дилеров Chery. Акция "Новогодние комплименты для владельцев Chery" предлагает 21 приз: три смартфона Apple iPhone 15 Pro Max, шесть ноутбуков MacBook Air Apple и двенадцать планшетов Apple iPad. Имена счастливчиков будут выбираться случайным образом с помощью генератора чисел и объявлены 6 февраля 2024 года в официальном аккаунте Chery в социальной сети "ВКонтакте" по адресу https://vk.com/cheryrussia.