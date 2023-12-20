Созвездие путешествий Jetour: Карелия

Третье путешествие в рамках серии экспедиций Jetour «Созвездие путешествий» было организовано на кроссоверах Jetour Dashing, Jetour X90 Plus и Jetour X70 Plus, направляясь в Республику Карелия, один из самых прекрасных и северных регионов России. За три дня экспедиция охватила более 800 км, преодолевая путь через такие населенные пункты, как Санкт-Петербург, Приозерск, Сортавала, Рускеала, Видлица и Лодейное Поле, а также побывала у Ладожского озера, крупнейшего пресноводного озера Европы.

Начало путешествия было приурочено к старту в Санкт-Петербурге, где участники посетили автодром «Игора Драйв». Здесь каждый из них прошел специальный курс контраварийного вождения под руководством опытных инструкторов. Этот автодром является одним из самых безопасных и технически оборудованных центров в России, позволяющим моделировать различные опасные ситуации на дороге и оттачивать навыки управления. Площадь комплекса составляет около 47 тыс. квадратных метров. После этого экспедиция двинулась в Сортавалу, находящуюся в 177 км от автодрома.

Второй день начался с поездки в горный парк «Рускеала», единственный комплексный памятник природы и истории горного дела в России. Окруженный мраморными скалами каньон привлекает туристов в любое время года. Затем экспедиция отправилась в село Видлица, где участников ждал мастер-класс от шеф-повара местного ресторана по приготовлению калиток – традиционного блюда карельской кухни. В этот день было пройдено 240 км.

Маршрут третьего дня, протяженностью 350 км, включал путь из Видлицы через Лодейное Поле обратно в Санкт-Петербург. Тест-драйв, который занял 6 часов, предоставил участникам максимальный комфорт благодаря множеству систем безопасности и полезных функций, характерных для моделей Jetour, включая расширенный пакет теплых опций.

Это зимнее путешествие в Республику Карелия было организовано в рамках проекта Jetour «Созвездие путешествий», запущенного в ноябре 2023 года по концепции Travel+. Его целью является знакомство участников с живописными местами России, её культурным и историческим наследием, а также предоставление незабываемого опыта использования автомобилей Jetour.