В Нижнем Новгороде разработали новое поколение вездехода «Русак-3993»
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В Нижнем Новгороде разработали новое поколение вездехода «Русак-3993»
Июнь 23 14:02 2018

Успешно пройдены испытания амфибии нового поколения

Новый вездеход, созданный совместными усилиями нижегородских инженеров и конструкторов из Татарстана, прошел успешные испытания в Якутии и на Чукотке.

Русак успешно прошел испытания

Как отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией Нижегородского технического университета Александр Блохин, «Русак-3993» — это прототип экспериментальных образцов нового поколения транспортных средств-амфибий для покорения крайнего Севера. Над проектом начали работать в 2016 году коллективы ученых НГТУ имени Алексеева и завода механических трансмиссий из города Набережные Челны.

В целях тестирования вездеход проехал более 4 тыс км по бездорожью Якутска до самого Певека. Он справился как с весенней распутицей, так и со снегом, показав на деле все свои основные достоинства — плавучесть и проходимость.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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