Evolute представила модель i-SPACE

Evolute i-SPACE обладает запасом хода в 1150 километров, превосходящим многие серийные автомобили с ДВС.

Название i-SPACE подчеркивает простор салона, его легкую трансформируемость и впечатляющий запас хода, идеальный для дальних поездок с семьей или большой компанией.

Производство этой модели планируется на собственном заводе компании в Липецкой области.

Дополнительная информация о данной модели доступна на официальном сайте EVOLUTE

Evolute – лидирующий российский бренд электромобилей, объявляет о запуске своей шестой модели под названием i-SPACE. Этот семиместный кроссовер ставит отметку новой эпохи для бренда, став первым гибридом в линейке моделей марки.

Название Evolute i-SPACE вдохновлено бесконечностью космоса, где даже звездам, планетам и галактикам хватает места в изобилии. Это название подчеркивает простор салона, легкость его преобразований и впечатляющий запас хода, что делает его идеальным для дальних поездок с семьей или большой компанией.

Превосходная динамика и управляемость электрокара, оборудование на уровне премиальных брендов, минимальный налог на транспорт, экономичный расход топлива и сниженные затраты на обслуживание делают этот новый семиместный кроссовер идеально сбалансированным для его владельца.

Строгий и передовой внешний вид i-SPACE дополнен широкой радиаторной решеткой, выполненной в форме матричных элементов, а также полностью светодиодными фарами, объединенными диодной линией, что создает динамичный силуэт для этого семиместного кроссовера. Спереди его облик дополняют вертикальные дефлекторы на бампере, сочетающие в себе практическую и декоративную функции. Объединенные задние светодиодные фонари подчеркивают строгий стиль и широкий, уверенный профиль этого электромобиля.

Интерьер Evolute i-SPACE выполнен в концепции премиального минимализма и отличается функциональностью и размерами полезного пространства, при этом сохраняя оптимальные габариты электрокаров. Кроссовер имеет полноценный третий ряд сидений с возможностью складывания 50/50, создавая ровный пол с багажным отделением, а второй ряд обладает регулировкой в двух направлениях и может складываться в пропорции 40/60. Таким образом, багажное отделение может быть увеличено до впечатляющих для данного класса 2 125 литров по мере необходимости.

Evolute i-SРACE 2024

Evolute i-SPACE оснащен последовательной гибридной силовой установкой общей мощностью 178 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм, передающимся на переднюю ось. Модель имеет тяговую батарею емкостью 17,5 кВт, которую заряжает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1.5 литра. Это обеспечивает водителю потрясающую динамику электромобиля — разгон до 100 км/ч семиместного кроссовера занимает 7,4 секунды. Запас хода с полностью заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 километров, при этом расход топлива составляет всего 5,5 литров на 100 километров. Запас хода только на электротяге составляет 87 километров, достаточно для передвижения по городу в течение дня.

Производство этой модели будет организовано на собственном заводе компании в Липецкой области. В настоящее время портфель продукции марки состоит исключительно из электромобилей: практичного седана i-PRO, городского кроссовера i-JOY, инновационного кроссовера i-SKY и минивэна i-VAN.