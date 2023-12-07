Оглашены результаты путешествия от Байкала до Москвы на гибридных автомобилях Chery

Прошла пресс-конференция в РИА Новости, посвященная завершению проекта «Большое Путешествие Авто Года: Байкал – Москва на гибридных автомобилях CHERY». Экипажи экспедиции преодолели 7700 км от берегов Байкала до Москвы, проехав 11 российских регионов за 30 дней через Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Уфу, Казань и Нижний Новгород.

Это путешествие было выполнено на четырех новых гибридных автомобилях CHERY, начавших официальные продажи в ноябре. Среди них две модели TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid и две модели TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid.

Участие компании CHERY в проекте становится важным шагом в трансформации российского автомобильного рынка, особенно в переходе от традиционных автомобилей, работающих на бензине и дизеле, к электрическим в целях уменьшения выбросов углекислого газа и борьбы с изменением климата.

Это путешествие также является демонстрацией возможностей и жизнеспособности гибридных автомобилей в российских климатических условиях. В текущем году на российском рынке были представлены кроссоверы TIGGO 8 PRO e+, TIGGO 8 PRO PLUG-IN HYBRID и TIGGO 7 PRO PLUG-IN HYBRID. К 2024 году модельный ряд планируется расширить до 7 моделей, включая 5 автомобилей с гибридной силовой установкой и 2 полностью электрических автомобиля.

По мнению участников автопутешествия, гибридные кроссоверы TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid и TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid продемонстрировали высокую экономичность, потребляя около 6 литров бензина на 100 км на трассе и способные проехать до 80 км на полностью заряженной батарее в чисто электрическом режиме. Это позволяет им преодолевать до 1000 км от одной заправки, что удобно для длительных поездок.

В сложных погодных условиях автомобили также проявили свою способность сохранять потребительские качества, экономичность и эффективность. Участники подчеркнули, что каждый автомобиль сэкономил более 300 литров бензина на 7700 км пробега по сравнению с обычными кроссоверами, что помимо экологических преимуществ также является заметной экономией для владельцев.

Герман Матвеев, технический директор проекта, отметил надежность, безопасность и экономичность гибридных автомобилей в условиях сложных дорог и погоды. Он также выделил улучшенную динамику, систему рекуперации энергии и комфорт в салоне как значимые преимущества.

Участники проекта провели встречи с активистами экологических движений во всех российских регионах, обсуждая важные проблемы охраны природы. Активисты выразили интерес к гибридным автомобилям CHERY как современному экологичному транспорту, поддерживая их использование для защиты окружающей среды.

Финальная церемония проекта состоялась на Международной Выставке-Форуме «Россия» на ВДНХ, а официальные итоги были подведены в пресс-центре «Россия Сегодня».