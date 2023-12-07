8 тонн вторсырья и 25 тысяч километров

В день волонтёра Suzuki и «Сборка» подводят годовые итоги работы экотакси



Пятого декабря отметили Международный День волонтёра. Компания «СУЗУКИ МОТОР РУС» и экологический центр «Сборка» представили сводные результаты работы экотакси – сервиса, предоставляющего возможность жителям Москвы и Санкт-Петербурга участвовать в раздельной сборке вторичных материалов.

Экотакси представляет одно из ключевых направлений деятельности центра «Сборка». Водители этого сервиса не только забирают вторсырьё по указанному адресу, но и активно помогают с его сортировкой. Благодаря этому пластик, редкие фракции, картон, стекло, одежда, книги и крупногабаритная техника отправляются на переработку, а вещи для благотворительных целей доставляются туда, где они нужны больше всего.

«Ежемесячно к нам на Чистые пруды приходит уже более 5 000 человек, которым важно, чтобы их вторичные материалы попадали на переработку. Однако у наших посетителей и волонтёров, даже у продвинутой аудитории, всё ещё возникают опасения насчёт того, будет ли всё действительно переработано. Поэтому одна из наших задач – предоставить людям и компаниям удобные и прозрачные сервисы, чтобы привлечь их к раздельной сборке. Например, если кому-то неудобно самостоятельно ехать в центр, они могут вызвать наше экотакси или принести вторсырьё на акции раздельной сборки». Сергей Тушев, директор по развитию и сооснователь экоцентра «Сборка»

Для поддержки этой значимой экологической инициативы, «СУЗУКИ МОТОР РУС» передала экотакси автомобиль Suzuki SX4. Этот манёвренный автомобиль с системой полного привода ALLGRIP SELECT, обладающий вместительным багажником на 1269 литров, идеально подходит для перевозки небольших грузов как в пределах города, так и за его пределами. Благодаря турбированному двигателю 1.4Т BOOSTERJET, расход топлива составляет от 5,2 до 7,9 литров на 100 км, что делает его эффективным транспортным средством в экологической миссии.

«Часть вторичного материала мы вывозим на автомобиле, предоставленном компанией Suzuki. Поддержка со стороны ответственного бизнеса помогает нам более надёжно планировать нашу деятельность, обеспечивать бесперебойный вывоз вторичных материалов и даже расширять сеть приёма. За год автомобиль Suzuki SX4 проехал 25 тысяч км и вывез почти 8 тонн вторичного материала, а самой дальней точкой для экотакси стала Тверь». Сергей Тушев

В результате дальнейшей переработки вторичного материала на фракции видна эффективность данной концепции. Например, 40% от 8 тонн составила макулатура, что эквивалентно спасению 5 сосен весом по 600 кг каждая. Переработанный пластик (экотакси Suzuki вывезло 2,8 тонн в 2023 году) помог сократить потребление нефти на 2 тонны – что соответствует почти 13 баррелям этого ископаемого.

Suzuki SX4

Также были установлены рекорды. Максимальный объём вторичного материала, вывезенного экотакси Suzuki SX4 за день, составил 1080 кг, а за один раз – 305 кг.

В течение года «Сборка» совместно с Suzuki принимала участие в нескольких фестивалях, уборке природных территорий, акциях университетов и предприятиях.

«Мы рады тому, что в России волонтёрство каждый год набирает всё большую популярность. Это международное движение объединяет людей в стремлении заботиться о природе и является важным фактором устойчивого развития. Наша поддержка коллег из «Сборки» продолжается, потому что вместе мы делаем нашу планету чище, и количество заинтересованных людей продолжает расти». Ирина Зеленцова, Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Ирина Зеленцова, операционный директор «Сузуки Мотор Рус»

Экоцентр «Сборка» всегда открыт для волонтёров, желающих помочь на акциях по раздельной сборке вторичных материалов, уборке природных территорий и в самом центре. Анонсы предстоящих событий публикуются в социальных сетях @ecosborka и на сайте организации.

В настоящее время центр ищет волонтёров для подготовки ручек и фломастеров для последующей их переработки. Записаться на акцию можно в Таймпаде.