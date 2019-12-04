GM объявляет об специальном предложении на модели Cadillac и Chevrolet

В декабре GM объявляет о специальном предложении на модели Cadillac и Chevrolet

Флагман модельного ряда Cadillac – культовый внедорожник Escalade возможно приобрести с выгодой от 1 млн рублей. Особое предложение подготовлено также на премиальный городской кроссовер Cadillac ХТ5 – в декабре выгода на этот автомобиль составит от 500 тысяч рублей.

Помимо этого на приобретение моделей Cadillac Escalade и Cadillac XT5 продолжит действовать программа Cadillac Finance с низкой кредитной ставкой от 4% годовых.

Также при покупке автомобиля Cadillac до конца декабря каждый клиент становится обладателем эксклюзивного пакета услуг от компании Prime – лидера в области премиального консьерж-сервиса. В формате 24/7 персональные ассистенты Prime помогают владельцам Cadillac в решении самых разнообразных задач: от бронирования ресторанов до организации мероприятий. Кроме того, круглосуточно на связи операторы диспетчерского центра Cadillac Assistance, которые готовы оказать помощь и содействие при возникновении любой неисправности на дорогах России и Европы.

Автомобили Chevrolet также возможно приобрести на особых условиях. Вместительный семейный кроссовер Chevrolet Traverse в рамках данного предложения предлагается с преимуществом от 400 тысяч рублей.

Для брутального внедорожника Chevrolet Tahoe как в комплектации LT, так и в комплектации Premier выгода составит от 800 тысяч рублей. Кроме того, до конца декабря все покупатели получат в подарок комплект зимней резины.

Кредитная программа Chevrolet Finance, действующая на приобретение автомобилей бренда, в декабре предлагает уникальные условия от 0.1% годовых.

Количество автомобилей Cadillac и Chevrolet, участвующих в акции, ограничено.