Тойота начинает предварительные продажи нового Land Cruiser

С 5 декабря клиенты получают первую возможность оформить онлайн-заказы на новое поколение легендарного внедорожника Toyota Land Cruiser.

Новая модель возвращает Land Cruiser к его корням как транспортное средство, спроектированное для справления с самыми сложными условиями.

Начальные предварительные продажи открыты для эксклюзивной, ограниченной серии Land Cruiser First Edition, а также моделей градации Prestige и Executive.

Доставка клиентам запланирована на третий квартал 2024 года.

Каждое появление нового поколения Land Cruiser становится значимым событием для Toyota благодаря внедрению инноваций в инжиниринге и дизайне, которые усилят легендарную репутацию модели в качестве непревзойденного по качеству, надежности и долговечности. Сегодня запуск следующего полностью нового Land Cruiser достигает нового этапа с открытием предварительных онлайн-резервирований, предоставляя клиентам возможность быть среди первых, кто приобретет новую модель при ее дебюте в третьем квартале 2024 года.

Первые версии Land Cruiser, доступные в этот период, – это модели высокой спецификации Prestige и Executive, а также онлайн-эксклюзивная версия First Edition. Дополнительные версии будут доступны позднее.

Land Cruiser: возвращение к истокам

Спустя более 70 лет с момента запуска оригинальной Toyota BJ, совершенно новый Land Cruiser возвращается к своим истокам, уделяя особое внимание своим основным качествам как автомобиля, которому можно доверять, чтобы доставить вас к месту назначения и снова вернуть домой. , даже в самых суровых условиях.

Традиционно рамная конструкция кузова была ключом к подлинной универсальности Land Cruiser. Это остается справедливым и для последнего поколения, благодаря новой глобальной платформе Toyota GA-F. Это основа для значительного улучшения внедорожных качеств за счет увеличения общей жесткости на 30 % и рамы на 50 %. Это обеспечивает лучшую отзывчивость, управляемость и комфорт езды, а новая конструкция подвески обеспечивает лучшее сочленение колес, а детали дизайна позволяют преодолевать более сложные склоны. Это также первый Land Cruiser, оснащенный электроусилителем рулевого управления, уменьшающим отдачу при движении по неровной поверхности и обеспечивающим более плавное, прямое управление и более легкую маневренность.

Land Cruiser оснащен системой Crawl Control, электронной блокировкой дифференциала, а также комбинацией монитора Multi-Terrain Monitor и монитора панорамного обзора, которые помогают водителю преодолевать более сложную местность. Независимо от внешней среды, комфорт на борту, возможность подключения и предоставление информации гарантируются такими функциями, как 12,3-дюймовый настраиваемый цифровой водительский комбиметр, 12,3-дюймовый мультимедийный экран с новейшей информационно-развлекательной системой, аудиосистема с 10 динамиками, а также система подогрева и вентиляции. передние сиденья. В дополнение к системам активной безопасности и помощи водителю Toyota Safety Sense последнего поколения, Land Cruiser также обеспечивает систему предупреждения о перекрестном движении спереди, систему контроля слепых зон и возможность выбора режима движения.

Более высокие комплектации Exclusive и First Edition предлагают еще больше технических функций, включая новаторский новый механизм отключения стабилизатора (SDM) от Toyota. Это изменяет статус переднего стабилизатора поперечной устойчивости, повышая управляемость на неровных дорогах, обеспечивая при этом больший комфорт и упрощение управления при движении по дороге. Другое оборудование включает 20-дюймовые легкосплавные диски, цифровое зеркало заднего вида, аудиопакет премиум-класса JBL с 14 динамиками и проекционный дисплей.

Toyota Land Cruiser Prado First Edition 2024

Эксклюзивное первое издание Land Cruiser

First Edition является вершиной новой линейки Land Cruiser, доступной только в ограниченном количестве и исключительно для клиентов, зарезервировавших свой автомобиль онлайн во время предварительных продаж. Он выделяется индивидуальным стилем с 18-дюймовыми колесами, классическими круглыми фарами, двухцветной внешней отделкой Sand или Smoky Blue и значками “First Edition”. В салоне передние сиденья украшены специальной отделкой и стежкой.

Три версии для предпродажи

В начальном периоде предпродажной подготовки все три версии — Prestige, Executive и First Edition — доступны как в пяти-, так и в семиместной конфигурации.

Prestige и Executive имеют новый мощный внешний дизайн, который отражает фундаментальную силу и возможности автомобиля. Они представлены с чистым и современным внешним видом, который сочетает в себе форму и функциональность. Отличительная особенность классов заключается в дизайне колес: Executive оснащен 20-дюймовыми легкосплавными дисками другого стиля, в то время как Prestige оснащен 18-дюймовыми дисками.

Силовые агрегаты

В Западной Европе новый Land Cruiser оснащен 2,8-литровым турбодизельным двигателем, который выдает мощность 204 л.с. DIN/150 кВт. Этот двигатель работает в паре с новой восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift, обеспечивающей возможность перевозки грузов весом до 3500 кг. Кроме того, в 2025 году планируется выпуск электрифицированной версии 2,8-литрового дизельного двигателя с технологией Hybrid 48V.