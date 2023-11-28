Chery – с заботой о детях

Chery в России активно поддерживает социальные инициативы, оставаясь верной своей философии. Она продолжает сотрудничество с благотворительным фондом «Арифметика добра». В прошлые выходные команда Chery вместе с фондом посетили детский дом в Карабаново, который отмечал свое столетие в ноябре, чтобы устроить для детей незабываемый день.

Были организованы разнообразные образовательные и развлекательные мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала и расширение знаний детей. Они участвовали в кулинарном мастер-классе и играли в «Форт Боярд». Новая детская площадка, переданная детскому дому Chery вместе с фондом «Арифметика добра», стала основным предновогодним подарком. Компания надеется, что это место станет центром игр, общения и создания новых воспоминаний для детей.

Chery верит, что каждый ребенок, оставленный без родительской заботы, должен чувствовать, что его окружают забота и любовь. Дети и сотрудники детского дома выразили свою благодарность за интересный и познавательный день.

Сотрудничество между Chery и благотворительным фондом «Арифметика добра» направлено на подготовку подростков к самостоятельной жизни за пределами детских домов. Chery поддерживает организацию онлайн-занятий, профориентационных тренингов и мастер-классов в рамках программы «Шанс».