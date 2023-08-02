Changan станут доступны в российском каршеринге Ситидрайв

Changan обрадовала своих потенциальных клиентов новостью о расширении доступности своих автомобилей. В ближайшее время российские водители смогут воспользоваться автомобилями Changan в каршеринге, благодаря сотрудничеству с компанией Ситидрайв.

Changan – это крупнейший автопроизводитель Китая с богатой историей, основанной в 1862 году. Компания всегда придавала особое значение инжинирингу, традициям и культуре производства, и все эти ценности тщательно воплощаются в их выпускаемых автомобилях. Они занимают лидирующие позиции в области качества и надежности, что было подтверждено международным агентством исследований J.D.Power.

Господин Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus, выразил свою благодарность партнеру Ситидрайву за доверие и уверенность в том, что это сотрудничество будет успешным. Он выразил уверенность в том, что клиенты Ситидрайва оценят качество и преимущества автомобилей Changan.

Первоначально в каршеринге будут доступны модели ALSVIN и CS55 Plus. ALSVIN, представляющий B-класс седанов, уже более 13 лет радует владельцев своим надежным и комфортным дизайном, предоставляя современные технологии, такие как круиз-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и камера бокового обзора. Этот седан оснащен автоматизированной коробкой передач (DSG) для комфортной городской эксплуатации.

Кроме того, в каршеринге будут доступны кроссоверы комфорт-класса CS55 Plus, которые отличаются высоким уровнем комфорта и заботы о пассажирах. Эти кроссоверы оснащены различными технологиями, включая интеллектуальный круиз-контроль, систему предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, ассистент движения в пробках (TJA) и систему контроля рядности движения (LDW/LCS). Мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и интеграцией Android Auto и CarPlay делает поездки еще более удобными, а превосходный уровень шумоизоляции и панорамная крыша добавляют уюта.

Генеральный директор Ситидрайва, Эдуард Мингажев, с гордостью заявил, что их компания – один из крупнейших федеральных каршерингов, и они всегда идут в ногу со временем, вступая в сотрудничество с популярными автобрендами. Он рад анонсировать возможность предоставления автомобилей Changan в их парке, так как комфорт и надежность являются важнейшими критериями, которые ценят их пользователи.