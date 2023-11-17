Changan CS35 Plus NEW доступны в московском каршеринге

Changan активно продолжает расширять свою присутствие на российском автомобильном рынке, предоставляя новые возможности для знакомства российских потребителей с автомобилями марки. Компания, являющаяся одним из лидеров в производстве легковых автомобилей в Китае, в скором времени впервые представит модель Changan CS35 Plus NEW в услуге каршеринга. 200 новых кроссоверов станут частью автопарка самого крупного сервиса краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» в России, где уже насчитывается более 22 000 машин.

С момента своего основания в 1862 году Changan сохраняет внимание к традициям и культуре производства, делая основной упор на инжиниринг, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Основные принципы производства качественных автомобилей нашли отражение в успехах бренда, завоевавших признание миллионов потребителей по всему миру. Changan также занимает лидирующие позиции в рейтингах по качеству и надежности, в том числе заняв первое место в рейтинге авторитетного международного агентства J.D.Power. Каждый год компания выпускает более 2 миллионов автомобилей, каждый из которых перед выпуском проходит обширные испытания на прочность, преодолевая около 4 миллионов километров в различных дорожных и климатических условиях. Именно поэтому клиенты оценивают продукцию Changan за безупречное качество и превосходные эксплуатационные характеристики.

«В соответствии со стратегией планомерного расширения нашего присутствия на российском рынке, продукция Changan становится доступнее для широкого круга пользователей. Сотрудничество с каршерингом ‘Делимобиль’ позволит предоставить большему количеству потребителей возможность ознакомиться с технологичным, комфортабельным и прогрессивным кроссовером Changan CS35 Plus NEW. Этот автомобиль отлично подойдет для ежедневного использования как в городе, так и за его пределами», – подчеркнул господин Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор Changan Motors Rus.

Changan CS35 Plus NEW

Кроссовер Changan CS35 Plus NEW предлагает просторный и эргономичный салон, отличную управляемость и современные электронные системы, обеспечивающие высокий уровень комфорта и безопасности для водителя и пассажиров. Автомобиль оснащен 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. и эффективной семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным мокрым сцеплением, что обеспечивает отличные динамические характеристики при низком расходе топлива.

В комплектации Tech для клиентов «Делимобиль» кроссовер будет оснащен кожаным салоном, панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов и самыми передовыми системами безопасности.