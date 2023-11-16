Пройди тест-драйв Chery Hybrid – выиграй IPhone 15

Участвуйте в акции от Chery и получите шанс выиграть iPhone 15 при прохождении тест-драйва Chery Hybrid! Компания Chery проводит предновогоднюю акцию для ценителей инноваций и всех, для кого “тренд” значит гораздо больше, чем просто мода. Проходя тест-драйв гибридного кроссовера от Chery, вы можете выиграть iPhone 15.

Для участия зарегистрируйтесь на сайте cheryhybrid.ru, получите персональный QR-код и запишитесь к дилеру для тест-драйва любой гибридной модели Chery: TIGGO 8 PRO e+, TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid, TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid. После тест-драйва до 14 декабря 2023 года дилер зарегистрирует ваш персональный QR-код. Победители будут выбраны случайным образом и объявлены на cheryhybrid.ru 18 декабря 2023 года. Всего будет разыграно пять iPhone 15.

Гибридные кроссоверы от Chery сочетают в себе три двигателя: два электрических и один бензиновый, работающих с уникальной трансмиссией. Общая мощность достигает 235 л.с. Они способны преодолевать до 1000 км с полным баком и заряженной батареей, а расход топлива составляет от 1,5 литров. Кроссовер ускоряется до 100 км/ч всего за 7,5 секунд.

Все гибридные кроссоверы доступны только в топовой комплектации Ultimate с набором систем безопасности и помощи водителю ADAS.