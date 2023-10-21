Chery c Ozon: доставка на дом в любую точку России

Chery рада объявить о расширении географии онлайн-продаж на платформе Ozon. Ранее, возможность приобрести автомобиль с доставкой до дома была доступна исключительно для жителей Московской области. Теперь, любой желающий может легко заказать бесплатную доставку седана ARRIZO или кроссовера TIGGO в любой уголок России, где есть дорога.

На платформе Ozon теперь представлен весь модельный ряд бензиновых автомобилей от Chery, включая кроссоверы TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX, и бизнес-седан ARRIZO 8. Гибридные модели по-прежнему доступны исключительно в автосалонах официальных дилеров.

Для покупки автомобиля Chery на Ozon, посетите раздел “Автомобили” и выберите модель, учитывая ваши предпочтения, такие как тип привода, коробка передач, комплектация, цвет и другие параметры. Добавив выбранный автомобиль в корзину, он будет автоматически зарезервирован на складе дилера. Перед оплатой, выберите опцию “курьерская доставка” и укажите адрес. Представитель компании Chery всегда свяжется с вами для уточнения деталей.

Сроки доставки оплаченного автомобиля:

Центральный федеральный округ: от 1 до 4 дней;

Северо-Западный федеральный округ: от 3 до 31 дня;

Приволжский федеральный округ: от 21 до 32 дней;

Южный федеральный округ: от 21 до 32 дней;

Уральский федеральный округ: от 21 до 32 дней;

Северо-Кавказский федеральный округ: от 21 до 32 дней;

Сибирский федеральный округ: от 21 до 32 дней;

Дальневосточный федеральный округ: от 32 до 38 дней.

Видео первой онлайн-покупке автомобиля Chery