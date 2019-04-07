Беличий тайник под капотом автомобиля

Беличий тайник под капотом автомобиля
Апрель 07 16:05 2019

В Беслане белка спрятала несколько килограмм орехов под капотом авто

Как известно, белки являются большими любительницами делать запасы и прятать их по многочисленным тайникам. Так, проворная белка в североосетинском городе Беслане спрятала несколько килограмм грецких орехов под капотом автомобиля, передает 15-й Регион.

Жительница города не могла понять, почему начались проблемы в работе двигателя. После осмотра транспортного средства выяснилось, что все свободное место в моторном отсеке машины заполнено съедобными сокровищами белки.

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AMSRUS
AMSRUS

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