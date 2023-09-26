Российские Lada будут производиться в Эфиопии для африканского рынка

Российские Lada будут производиться в Эфиопии для африканского рынка
26 сентября 13:11 2023

Эфиопия и российская компания «АвтоВАЗ» заключили контракт о сборке и производстве автомобилей Lada на территории этой африканской страны. Соглашение было официально объявлено посолом Эфиопии в России, Чамом Угалой Уриатом в интервью ИТАР-ТАСС.

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят
Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят (Cham Ugala Uriat)

Согласно договору между «АвтоВАЗом» и эфиопской компанией, автомобили Lada будут производиться на территории Эфиопии. Эта инициатива нацелена на удовлетворение растущего спроса на автомобили Lada в странах региона и создание рабочих мест в Эфиопии.

Производство автомобилей Lada в Эфиопии позволит удовлетворить спрос на недорогие транспортные средства в разных африканских странах. Запуск производства предоставит возможность для экспорта автомобилей в соседние регионы, такие как Судан, Южный Судан, Кения и Сомали.

Первоначально автомобили Lada будут использоваться внутри Эфиопии для удовлетворения потребностей местного населения. Однако, с увеличением объемов производства, они также могут быть поставлены на экспорт.

  • Синее Такси / Blue Taxi Адис-Абеба / ВАЗ-2101
    Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101
  • Синее Такси / Blue Taxi Адис-Абеба / ВАЗ-2101
    Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101
  • Синее Такси / Blue Taxi Адис-Абеба
    Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101
Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101

Помимо «АвтоВАЗа», еще две российские автомобильные компании проявили интерес к возможности создания сборочных линий в Эфиопии. Эти компании находятся на начальной стадии переговоров, что подчеркивает привлекательность африканского рынка для российских автопроизводителей.

  • Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980
    Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980
  • Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980
    Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980
Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980

Производство автомобилей Lada в Эфиопии представляет собой важный шаг в развитии автомобильной индустрии на африканском континенте и подчеркивает интерес российских компаний к сотрудничеству с этим регионом. Это также создает возможность для Эфиопии укрепить свою позицию как центра автомобильного производства и экспорта в Африке.Начало формы
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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