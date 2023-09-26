Российские Lada будут производиться в Эфиопии для африканского рынка

Эфиопия и российская компания «АвтоВАЗ» заключили контракт о сборке и производстве автомобилей Lada на территории этой африканской страны. Соглашение было официально объявлено посолом Эфиопии в России, Чамом Угалой Уриатом в интервью ИТАР-ТАСС.

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят (Cham Ugala Uriat)

Согласно договору между «АвтоВАЗом» и эфиопской компанией, автомобили Lada будут производиться на территории Эфиопии. Эта инициатива нацелена на удовлетворение растущего спроса на автомобили Lada в странах региона и создание рабочих мест в Эфиопии.

Производство автомобилей Lada в Эфиопии позволит удовлетворить спрос на недорогие транспортные средства в разных африканских странах. Запуск производства предоставит возможность для экспорта автомобилей в соседние регионы, такие как Судан, Южный Судан, Кения и Сомали.

Первоначально автомобили Lada будут использоваться внутри Эфиопии для удовлетворения потребностей местного населения. Однако, с увеличением объемов производства, они также могут быть поставлены на экспорт.

Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101

Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101

Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101 Синее Такси / Blue Taxi / Адис-Абеба / ВАЗ-2101

Помимо «АвтоВАЗа», еще две российские автомобильные компании проявили интерес к возможности создания сборочных линий в Эфиопии. Эти компании находятся на начальной стадии переговоров, что подчеркивает привлекательность африканского рынка для российских автопроизводителей.

Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980

Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980 Lada 1200 Addis Abeba Taxi 1980

Производство автомобилей Lada в Эфиопии представляет собой важный шаг в развитии автомобильной индустрии на африканском континенте и подчеркивает интерес российских компаний к сотрудничеству с этим регионом. Это также создает возможность для Эфиопии укрепить свою позицию как центра автомобильного производства и экспорта в Африке.Начало формы