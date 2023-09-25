Россияне стараются менять авто до падения цены

Специалисты из СберАвто и финтех-компании ЮMoney провели исследование, в котором выяснили, как часто россияне меняют свои автомобили, на что они обращают внимание при продаже и сколько денег тратят на автозапчасти.

Мужчины чаще продают автомобили, чем женщины

Из пользователей ЮMoney, которых опросили на сайте, 36% хотя бы раз в жизни продавали свой автомобиль. Оказалось, что продавцами в основном были мужчины, их доля составила 87%.

Популярные причины продажи включают желание менять автомобиль регулярно (24%), появление новой модели на рынке и интерес к новым возможностям (22%). Часто автомобили меняются по личным причинам, таким как переезд (19%) или из-за высокой стоимости ремонта и обслуживания (13%).

Некоторые респонденты утверждают, что финансовая необходимость (24%), выгодное предложение на рынке (19%) или просто усталость от старой машины (18%) могут быть основными мотивами для быстрой продажи автомобиля. Технические проблемы (13%) и переезд (10%) также могут стать причиной срочной продажи.

Россияне часто используют посредников при продаже автомобилей

Около 41% опрошенных продавали свои автомобили через посредников. Из них 8% воспользовались услугами сервиса выкупа, 13% – автосалонов, а еще 10% выбрали программу трейд-ин или обратились к другому посреднику. 41% продавали автомобили частным лицам через объявления, а 18% через знакомых.

Программа трейд-ин знакома многим автолюбителям, поскольку 24% опрошенных хотя бы раз использовали ее. Однако 27% не рассматривают этот вариант, предпочитая не продавать свой автомобиль по цене ниже рыночной. А 45% предпочитают получить деньги напрямую.

Сервисы, такие как СберАвто, предоставляют россиянам удобные способы продажи автомобилей, позволяя им избежать множества хлопот. Например, СберАвто предлагает услугу выкупа автомобиля, которая позволяет клиентам избежать переговоров с покупателями и длительных показов автомобиля. Пользователи могут узнать примерную стоимость своего автомобиля онлайн, заказать оценку автомобиля на удобное время и место, а затем получить оплату за него. Этот процесс занимает всего несколько часов.

На вторичном рынке наибольшим спросом пользуются “молодые” модели

Согласно данным СберАвто за январь-август 2023 года, наибольшим спросом среди россиян пользовались автомобили с пробегом марок Kia (10%), Toyota (9%) и Hyundai (7%). Самыми популярными моделями были Hyundai Solaris, Lada Granta и Kia Rio.

В СберАвто 13% всех доступных предложений относятся к автомобилям 2019 года выпуска, 10% – к 2018 и 2021 годам. Большинство покупателей автомобилей с пробегом приходится на жителей Москвы (16%), за которыми следуют Санкт-Петербург (7%), Татарстан (5%), Краснодарский край (5%) и Московская область (5%).

Россияне часто меняют автомобили, даже не дожидаясь снижения их стоимости

У 27% респондентов проблемы с автомобилем и необходимость ремонта возникают менее чем через два года после покупки, у 14% – в период от двух до трех лет владения. У 23% опрошенных не возникало проблем с автомобилем в первые три-четыре года, у 17% – в первые пять лет. Через шесть-семь лет 8% начинают обращаться в сервис чаще, через восемь-девять лет – 3%, через десять лет – 8%.

Большинство считают, что менять автомобиль нужно через пять-семь лет, чтобы не потерять в ценности. Это мнение выразили 30% опрошенных.

По мнению 27%, стоит продавать автомобиль через два-три года после покупки. Еще 26% считают, что лучше менять машину, не дожидаясь серьезных технических проблем. И только 6% меняют автомобиль из-за появления новой модели.

Согласно данным ЮKassa, интернет-магазины автозапчастей пользуются ростом спроса. В июне-августе обороты этих магазинов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Платежей стало на 3% больше, а средний чек увеличился на 16% и составил 5 533 рубля.

Рост спроса на автозапчасти продолжается и в месячном выражении. В августе обороты интернет-магазинов автозапчастей выросли на 9% по сравнению с июлем, количество платежей увеличилось на 5%, а число плательщиков на 4%. Средний чек также увеличился на 4% и составил 5 496 рублей. Это может свидетельствовать о более бережном отношении автолюбителей к своим машинам и большем внимании к обслуживанию и ремонту.

Данные смарт-терминалов IT-компании “Эвотор”, используемых в автосервисах, также подтверждают этот тренд. В этом летнем сезоне посещаемость автосервисов увеличилась в среднем на 32% по сравнению с прошлым годом. Средний чек за услуги увеличился на 7% и составил 8 258 рублей. Сервисы получили значительный прирост выручки – на 41%.

В офлайн-магазинах автотоваров также наблюдается рост среднего числа покупок – на 16%, по данным “Эвотора”. Средний чек покупки увеличился на 5%, до 2 586 рублей, а средние обороты магазинов автотоваров превысили прошлогодние на 22%.