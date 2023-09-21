Geely раскрывает российские комплектации нового Geely Coolray

На российском автомобильном рынке Geely представляет новую модель – Geely Coolray.

Этот выразительный и привлекательный городской кроссовер, ориентированный на молодое поколение, теперь доступен в четырех различных комплектациях: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

Автомобиль Geely Coolray оснащен новым 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем, который развивает мощность 147 лошадиных сил и оснащен турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Максимальный крутящий момент составляет 270 Нм и доступен в диапазоне оборотов от 2000 до 3500 в минуту. Этот двигатель работает в паре с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным сцеплением, обеспечивая высокую скорость и плавное переключение передач. Такая силовая установка обеспечивает отличную динамику и экономичный расход топлива. Водителю предоставляется выбор из четырех режимов движения: Sport, Comfort, Eco и Smart.

Новый Geely Coolray стал больше по габаритам, его длина, ширина и высота составляют 4 380 мм, 1 810 мм и 1 615 мм соответственно. Дизайн кроссовера остался стремительным, но теперь кузов выглядит еще более мускулистым и спортивным благодаря воздухозаборникам на капоте, черной глянцевой решетке радиатора в стиле Energy Storm и новым светодиодным фарам. Задняя часть автомобиля выделяется фарами заостренной формы, связанными контурной светодиодной полосой, двойными выпусками выхлопной системы, декоративными красными элементами и вставками под карбон.

Geely Coolray 2023

Салон нового Geely Coolray имеет эргономичный двухцветный дизайн с креслами, обеспечивающими хорошую боковую поддержку, и мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой. Контрастный черный потолок гармонично сочетается с яркими красными акцентами в интерьере.

Эта новая модель предлагает широкий набор систем безопасности и комфортных функций. В базовой комплектации Comfort автомобиль оснащен светодиодными дневными ходовыми огоньками, интегрированными в передние фары, поворотными указателями в боковых зеркалах, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Интерьер украшен экокожей, а все сиденья обогреваются. Кресло водителя регулируется в шести направлениях, а пассажира — в четырех.

Задние сиденья складываются в соотношении 60:40. Рулевая колонка настраивается по вылету и высоте, а рулевое колесо оснащено подогревом. Электрообогрев имеют также форсунки стеклоомывателя и лобовое стекло почти на всей площади. Дверь водителя снабжена электростеклоподъемником с защитой от защемления и автоматическим режимом работы, передние ремни безопасности регулируются по высоте. Для комфорта задних пассажиров предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы, а также крепления стандарта ISOFIX для детских кресел и механизм блокировки задних боковых дверей изнутри.

Помимо всего этого, Geely Coolray получил электромеханический стояночный тормоз с функцией удержания автомобиля на месте AutoHold, систему Start-Stop, функцию запуска двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа. В комплектации также присутствуют круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние парковочные датчики.

Мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем оснащен 6 динамиками и Bluetooth-модулем. Он поддерживает Apple CarPlay и позволяет отображать экран смартфона. Панель приборов является цифровой и имеет монохромный экран размером 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств доступны два USB-разъема — спереди и сзади, а также электрическая розетка 12В.

Geely Coolray обеспечивает высокий уровень безопасности как для водителя, так и для пассажиров. В нем установлены фронтальные подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, электронная система курсовой устойчивости, ассистенты при движении на склоне, антипробуксовочная система и гидравлическая система помощи при торможении. Кроме того, автомобиль оснащен противоугонной сигнализацией, иммобилайзером и датчиками температуры и давления в шинах.

В комплектации Luxury Geely Coolray имеет эксклюзивные внешние характеристики, такие как 18-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета и панорамная крыша с люком и электроприводом. В салоне есть подсветка перчаточного ящика и зеркал в солнцезащитных козырьках, а также освещение пространства для ног водителя и пассажира на переднем ряду. Все окна управляются автоматически, с функцией защиты от защемления, а наружные зеркала заднего вида снабжены электроприводом складывания. Для более комфортного вождения в этой комплектации предусмотрена цветная цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, система бесключевого доступа и дополнительные боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира.

Geely Coolray 2023

В комплектации Flagship новый Geely Coolray отличается внешними особенностями, включая тормозные суппорты красного цвета, черную крышу и передние стойки, спойлер на задней двери и вертикальные светодиодные дневные ходовые огни, интегрированные в передний бампер. Дополнительно, в этой комплектации предусмотрена подсветка, встроенная в наружные зеркала, и электропривод багажной двери.

Кроме всего вышеперечисленного, список оборудования дополняют датчик дождя, передние парковочные датчики, система камер кругового обзора 360° с функцией “прозрачного шасси” и беспроводная зарядка для смартфонов. В салоне, включая кресла, применяется высококачественная экокожа с замшевыми вставками черного и красного цвета, водительское кресло регулируется электронно в шести направлениях, а на педалях установлены металлические накладки. Отдельно стоит упомянуть о четырехканальном видеорегистраторе, который является незаменимым инструментом в случае возникновения спорных ситуаций на дороге.

Для комфорта пассажиров во втором ряду предусмотрены индивидуальные лампы освещения и центральный подлокотник с подстаканниками. Внутри салона создается особая атмосфера благодаря атмосферной подсветке.

Комплектация Exclusive предлагает уникальные двухцветные колесные диски специального дизайна и эксклюзивный цвет кузова “Лиловый перламутр”.