Jaecoo становится официальным партнером хоккейного клуба СКА

В рамках развития своей территории J-Sport, автобренд JAECOO объявил о заключении партнерства с легендарным хоккейным клубом СКА, который дважды завоевывал Кубок Гагарина.

В этом осеннем сезоне на российском автомобильном рынке дебютирует новый бренд автомобилей JAECOO, чей фундаментальный принцип – стремление к выдающимся достижениям и поддержка активного образа жизни. В подтверждение этой стратегии, в сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2023/24, бренд стал официальным спонсором санкт-петербургской команды СКА, которая дважды завоевывала Кубок Гагарина, становилась чемпионом России, дважды приходила второй на чемпионате России, трехкратно выигрывала Кубок Континента и четырежды – Кубок Шпенглера.

Хоккей является одним из наиболее динамичных и захватывающих видов спорта, где постоянно происходит соперничество владения мастерством, таланта, физической выносливости спортсменов и тактической мудрости тренеров. Однако всегда побеждает та команда, которая объединяет все эти качества в сбалансированную гармонию. Эта философия находит свое отражение в концепции J-Sport – это территория для тех, кто выбирает активный образ жизни, не останавливается на достигнутом и всегда стремится быть первым. Для тех, кто считает автомобили JAECOO надежными партнерами и верными спутниками в любых приключениях.

В рамках этого сотрудничества с хоккейными клубами, бренд JAECOO становится символом силы и уверенности, что идеально подчеркивает его корневые ценности.

“Сотрудничество с ведущими хоккейными командами России для нас – большая честь. Сегодня мы объявляем о партнерстве с легендарным петербургским клубом СКА, одним из самых почетных в России. Клуб постоянно добивается впечатляющих результатов в чемпионате России и демонстрирует высокий уровень игры. Наш бренд JAECOO представляет собой автомобили для уверенных людей, которые не боятся преодолевать трудности и всегда стремятся к совершенствованию. Мы видим явное совпадение ценностей нашего бренда с клубом и с радостью объявляем о нашем партнерстве”. Директор брендов OMODA&JAECOO, Виктор Нащанский

“Скоростной, силовой и в то же время красивый хоккей – это наш стиль игры. Стремление быть первыми, побеждать в каждом матче – часть нашей философии. Это общая черта, которая объединяет нас с брендом JAECOO. СКА уделяет огромное внимание не только спортивным достижениям, но и развитию своего имиджа, делая его привлекательным для партнеров из разных уголков мира. Начало сотрудничества с нашими друзьями из Китая – это показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Теперь мы вместе с автомобилями JAECOO будем стремительно двигаться вперед!” Заместитель Председателя Совета директоров ХК СКА и главный тренер, Роман Ротенберг

