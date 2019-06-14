Lada XRAY c автоматической трансмиссией уже скоро запустят в производство

АвтоВАЗ в ближайшие недели запустит Lada XRAY c импортной автоматической трансмиссией.

Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис. Ранее на официальном сайте Росстандарта появилась информация о том, что АвтоВАЗ оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada XRAY с вариатором Jatco.

Напомним, в настоящее время высокий хэтчбек Lada XRAY предлагается от 609 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. В базовой версии Standard автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л и МКП. Также в оснащение модели входят две фронтальные подушки безопасности, система Эра-Глонасс, система контроля устойчивости ESC с функциями антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, центральный замок и сигнализация с дистанционным управлением, легкая атермальная тонировка стекол, наружные зеркала в цвет кузова с указателями поворота, штампованные 15-дюймовые диски колес.

Всего же покупателям предлагаются четыре комплектации Lada XRAY (кроме Standard, еще Classic, Comfort и Luxe) с возможным выбором опциональных пакетов и тремя силовыми агрегатами. Так, помимо мотора 1.6, автомобиль может оснащаться двигателем 1,8 л мощностью 122 л.с., а наряду с механической КП можно еще выбрать и «робот» (АМТ). В зависимости от выбора остальных из этих комплектаций и силового агрегата стоимость Lada XRAY может составить уже от 649 тыс. 900 до 842 тыс. 900 рублей.

Что касается внедорожной модификации Lada XRAY Cross, автомобиль оснащается двигателем 1,8 л (122 л.с.) и механической коробкой переключения передач. Стоимость модели составляет от 754 тыс. 900 рублей до 913 тыс. 900 рублей в максимальном оснащении, без учета спецпредложений. Lada XRAY Cross получил оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет Lada XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для Lada XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).

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